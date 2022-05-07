Напоминаю об уголовной ответственности, – Братчук "блогерам", которые снимают "прилеты"

Довольно часто в интернете видео с ракетными ударами по Украине появляется почти в режиме реального времени. За это таких "операторов" может ожидать наказание.

Во время ракетного удара по Одессе 7 мая в сети сразу было опубликовано видео как полетов ракет, так и места их попадания.

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Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук напомнил, что за публикацию таких видео предусмотрена уголовная ответственность.

"Помните, как был ракетный удар по нефтебазе. Те люди, которые это публиковали, были задержаны. Напоминаю об уголовной ответственности", – заявил Сергей Братчук.

По его словам, спецслужбы мониторят соцсети на наличие таких видео.

Он также напомнил, что во время таких съемок человек пренебрегает правилами безопасности. Ведь тогда объявлена воздушная тревога, и жители должны быть в укрытиях или безопасных местах. И не там, откуда можно вести съемку ракетных ударов.

Уголовная ответственность за видео ракетных ударов

Снимать в прямом эфире и распространять информацию об авиаударах или ракетных обстрелах запрещено. Враг может использовать эти данные для коррекции своих ракетных ударов. И если первый раз он не попадет в цель, то в следующий раз может использовать эти данные для более прицельного удара.

Поначалу это было на уровне просьб от Министерства обороны. Но потом пришлось принять и на законодательном уровне.

Верховная Рада ввела уголовную ответственность за фото– и видеосъемку перемещений Вооруженных Сил Украины в условиях военного или чрезвычайного положения. Уголовный кодекс был дополнен статьей 114-2: "Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения". Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет.

Имеются ограничения и для деятельности журналистов. Военные и медийщики договорились, что журналисты могут собирать информацию на местах сразу после обстрелов. При этом разрешается обнародование сделанных фото и видео представителями СМИ и журналистами относительно событий на месте ведения боевых действий по завершению 12 часов для военных объектов, через 3 часа – для гражданских объектов.