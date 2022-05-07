Так, был разоблачен россиянин, действовавший в ущерб государственной безопасности Украины. Об этом сообщает Управление Службы безопасности Украины во Львовской области.
Главное Ракетный удар по Полтавщине и свежая статистика потерь врага: главное за 73 день войны
СБУ задержала россиянина, помогавшего агрессору
7 мая сотрудники спецслужбы разоблачили гражданина России, который проводил деструктивную деятельность во Львовском регионе.
Мужчина вел политику в поддержку российской агрессии, возвеличивал руководство России и распространял пропагандистские материалы с отрицанием оккупации украинских территорий.
– заявили в СБУ.
Также было установлено, что долгое время он скрывался в одном из жилищ недалеко от стратегического объекта критической инфраструктуры. Сейчас там проводятся превентивные меры по предотвращению проведения диверсий.
Правоохранители успешно прекратили пропагандистскую и подрывную деятельность, составили протокол об административном задержании. А уже сейчас готовятся документы для выдворения злоумышленника из Украины.
Во Львовской области СБУ задержала россиянина, который помогал агрессору / Фото СБУ
Напомним, 5 мая на Львовщине СБУ задержала экс-чиновника Львовской ОГА Романа Матиса и главного редактора издания Mind.UA Евгения Шпитко. Их обвиняют в продаже гуманитарной помощи и присвоении благотворительных пожертвований. Это, в частности, подтвердила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
Последние громкие дела СБУ:
- В Харькове контрразведка СБУ разоблачила и задержала майора полиции, который передавал россиянам данные о военных и гражданских объектах в городе.
- СБУ задержала одного из лидеров партии Виктора Медведчука "Украинский выбор". Он готовил свержение конституционного строя в Украине.
- Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по видео моменту попадания ракеты в Днепре по объекту железнодорожной инфраструктуры 4 мая.
- В Сумской области в конце апреля задержали председателя общины, который планировал "сдать" город россиянам.
- Депутату Мариупольского городского совета сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Она добровольно согласилась сотрудничать с оккупантами.
Важно – Перехват СБУ: решители убивают матерей на глазах у детей: смотрите видео