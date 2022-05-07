Так, було викрито росіянина, який діяв на шкоду державній безпеці України. Про це інформує Управління Служби безпеки України у Львівській області.

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СБУ затримала росіянина, який допомагав агресору

7 травня співробітники спецслужби викрили громадянина Росії, який проводив деструктивну діяльність у Львівському регіоні.

Чоловік вів політику на підтримку російської агресії, возвеличував керівництво Росії та поширював пропагандистські матеріали із запереченням окупації українських територій,

– заявили в СБУ.

Також було встановлено, що тривалий час він переховувався в одному з помешкань неподалік стратегічного об'єкта критичної інфраструктури. Наразі там здійснюються превентивні заходи для унеможливлення проведення диверсій.

Правоохоронці вдало припинили пропагандистську та підривну діяльність, склали протокол про адміністративне затримання. А вже зараз готуються документи для видворення зловмисника з України.



На Львівщині СБУ затримала росіянина, який допомагав агресору / Фото СБУ

Нагадаємо, 5 травня на Львівщині СБУ затримала експосадовця Львівської ОДА Романа Матиса та головного редактора видання Mind.UA Євгена Шпитка. Їх звинувачують у продажі гуманітарної допомоги та привласненні благодійних пожертв. Це, зокрема, підтвердила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

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