Нам більше не потрібно буде постійно випрошувати зброю, – експерт про ленд-ліз

Ухвалення програми ленд-лізу стало надпотужним сигналом Києву про безумовну та всеохопну підтримку нашої держави з боку Вашингтона.

Як і завдяки чому вдалося домогтися ухвалення ленд-лізу, як тепер зміняться темпи та обсяги постачання зброї та чи входять до програми танки "Абрамс" і американські літаки – в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу розповів голова громадської ліги "Україна – НАТО" Сергій Джердж.

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Ухвалення ленд-лізу

Сергію, розкажіть, як стало можливим ухвалення ленд-лізу?

Для початку скажу, що затвердження та подальша реалізація цієї програми матиме вирішальне значення для нашої держави. Якщо глянути на ситуацію в розрізі історичної ретроспективи, то саме ленд-ліз допоміг країні рад у війні проти гітлерівської Німеччини.

Примітним є символічний бік закону про ленд-ліз. Символізм криється вже у самій назві, яка наштовхує на певні паралелі між Росією та Третім Рейхом. Хоча, будьмо відвертими, США могли б підібрати й якусь іншу, більш нейтральну назву для цього законодавчого акту.

З самого початку цей закон був ініціативою саме американських наших партнерів.

Ленд-ліз став формою комплексної відповіді на наші запити щодо потреб у постачанні зброї, каже експерт / Фото надане спікером

Про те, що передача зброї має набути комплексного та систематичного характеру і ґрунтуватися на юридичному документі, наших партнерів повсякчас просили представники нашого політичного керівництва.

Відтепер нам більше не потрібно буде постійно випрошувати ту чи іншу зброю. Вона автоматично надходитиме нам в тій кількості, яка потрібна. Це також перевага цього закону, бо вона суттєво спрощує отримання нами всього необхідного для нарощування наших збройних потужностей під час війни.

Серед іншого в тілі закону передбачено постійні контакти американських зброярів із українською стороною для обміну запитами щодо необхідного нам військового обладнання.

Оплата за все це буде відбуватися наступним чином, що частину коштів за зброю заплатить уряд Штатів своїм виробникам зброї, а іншу частину заплатимо ми, але вже після війни.

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Чи можна назвати епілогом до історії з ленд-лізом зустріч на "Рамштайні"?

Програма ленд-лізу для нас готувалася ще задовго до зустрічі на американській базі у Німеччині. "Рамштайн" показав, що реальна антипутінська коаліція, яка готова вести боротьбу з Росією, уже сформована.

Обсяги та строки постачання зброї Україні

При чому боротьба цих країн не обмежиться лише політико-дипломатичною протидією Кремлю. Те, що на зустрічі країн-учасниць були присутні саме міністри оборони кожної з них, свідчить про те, що боротьба набуває більш матеріального характеру.

Як закон про ленд-ліз вплине на темпи та обсяги постачання зброї?

Я думаю, це буде максимально швидкий темп. Компанії, які залучені у виробництві та виділенні цієї зброї, нам зацікавлені в її якнайшвидшій реалізації.

Вони швидко виконуватимуть замовлення. Поки не змінилися обставини чи хтось раптом не передумав. Тим більше за неї є гарантія оплати від американського уряду.

Байден підпише закон про ленд-ліз 9 травня / Фото Getty Images

Ця зброя буде постачатися зі складів, розташованих на американських базах у Європі?

Так, звичайно, саме з них. Всі наші потреби будуть покриватися за рахунок європейських американських баз. Від боєкомплекту до їжі для військових та пального для техніки.

На додачу до використання складських запасів на євроконтиненті американці будуть, за потреби, закуповувати зброю та техніку для нас у третіх країн. Серед них також будуть і окремі країни члени НАТО. Усе це передбачено даним законом.

Окрім того, поставки розповсюджуються на стратегічні матеріали, які дозволять нам у найближчому майбутньому самим виробляти всю необхідну для армії продукцію.

Танки "Абрамс" та літаки

Літаки та "Абрамси" теж будуть надані нам згідно із ленд-лізом?

Якщо наші військові скажуть, що їм треба дати "Абрамси" та американські літаки, то вони будуть надані в рамках цього закону.

33 мільярди доларів будуть першими коштами закладеними на фінансування цієї програми?

З чогось же треба почати. Дія ленд-лізу буде продовжена, якщо виникне така необхідність, але так, це, можна сказати, стартовий капітал.

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