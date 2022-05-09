Нам больше не нужно будет постоянно выпрашивать оружие, – эксперт о ленд-лизе

Принятие программы ленд-лиза стало сверхмощным сигналом Киеву о безусловной и всеобъемлющей поддержке нашего государства со стороны Вашингтона.

Как и благодаря чему удалось добиться принятия ленд-лиза, как теперь изменятся темпы и объемы поставки оружия и входят ли в программу танки "Абрамс" и американские самолеты – в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказал глава общественной лиги "Украина – НАТО" Сергей Джердж.

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Принятие ленд-лиза

Сергей, расскажите, как стало возможным принятие ленд-лиза?

Для начала скажу, что утверждение и дальнейшая реализация этой программы будет решающим для нашего государства. Если посмотреть на ситуацию в разрезе исторической ретроспективы, то именно ленд-лиз помог "стране советов" в войне против гитлеровской Германии.

Примечательна символическая сторона закона о ленд-лизе. Символизм кроется уже в самом названии, которое наталкивает на определенные параллели между Россией и Третьим Рейхом. Хотя, будь откровенны, США могли бы подобрать и какое-что другое, более нейтральное название для этого законодательного акта.

С самого начала этот закон был инициативой именно наших американских партнеров.

Ленд-лиз стал формой комплексного ответа на наши запросы о потребностях в поставке оружия, говорит эксперт / Фото предоставлено спикером

О том, что передача оружия должна приобрести комплексный и систематический характер и основываться на юридическом документе, наших партнеров постоянно просили представители нашего политического руководства.

Теперь нам больше не нужно будет постоянно выпрашивать то или иное оружие. Оно будет автоматически поступать нам в том количестве, которое нужно. Это также преимущество этого закона, поскольку оно существенно упрощает получение нами всего необходимого для наращивания наших вооруженных мощей во время войны.

Среди прочего в теле закона предусмотрены постоянные контакты американских оружейников с украинской стороной для обмена запросами относительно необходимого военного оборудования.

Оплата за это будет происходить следующим образом, что часть средств за оружие заплатит правительство Штатов своим производителям оружия, а другую часть заплатим мы, но уже после войны.

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Можно ли назвать эпилогом к истории с ленд-лизом встречу на "Рамштайне"?

Программа ленд-лиза для нас готовилась задолго до встречи на американской базе в Германии. "Рамштайн" показал, что реальная антипутинская коалиция, готовая вести борьбу с Россией, уже сформирована.

Объемы и сроки поставки оружия

Причем борьба этих стран не ограничится только политико-дипломатическим противодействием Кремлю. То, что на встрече стран-участниц присутствовали именно министры обороны каждой из них, свидетельствует о том, что борьба приобретает более материальный характер.

Как закон о ленд-лизе повлияет на темпы и объемы поставки оружия?

Я думаю, это будет очень быстрый темп. Компании, привлеченные в производстве и выделении этого оружия нам, заинтересованы в его скорейшей реализации.

Они будут быстро выполнять заказ. Пока не изменились обстоятельства или кто-нибудь вдруг не передумал. Тем более ее гарантия оплаты от американского правительства.

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Это оружие будет поступать со складов расположенных на американских базах в Европе?

Да, конечно, именно из них. Все наши нужды будут покрываться за счет европейских американских баз. От боекомплекта до еды для военных и горючего для техники.

Вдобавок к использованию складских запасов на евроконтиненте американцы будут, при необходимости, закупать оружие и технику для нас у третьих стран. Среди них также будут и отдельные страны-члены НАТО. Всё это предусмотрено данным законом.

Кроме того, поставки распространяются на стратегические материалы, которые позволят нам в ближайшем будущем производить всю необходимую для армии продукцию.

Танки "Абрамс" и самолеты

Самолеты и "Абрамсы" тоже будут предоставлены нам по ленд-лизу?

Если наши военные скажут, что им нужно дать "Абрамсы" и американские самолеты, они будут предоставлены в рамках этого закона.

33 миллиарда долларов будут первыми средствами, заложенными на финансирование этой программы?

С чего-то надо начать. Действие ленд-лиза будет продолжено, если возникнет такая необходимость, но да, это, можно сказать, стартовый капитал.

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