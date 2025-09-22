В Одесі під час перевірки документів чоловік напав з ножем на військовослужбовця ТЦК та СП. Пораненого доставили до медзакладу, а нападник зумів утекти.

У Черкасах група оповіщення місцевого ТЦК та СП затримала чоловіка. Він влаштував конфлікт зі військовослужбовцями та поранив одного з них пакетом, в якому нібито була сокира. У ЗМІ пишуть, що нападником на групу оповіщення був священник.