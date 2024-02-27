Уся Європа – погоджується: Макрон попереджає про ризик нападу Росії на НАТО
Джерело:Euractiv
Президент Франції вказує на загрозу з боку Росії щодо країн НАТО, яка невпинно зростає. Він закликає готуватися до різних сценарії розвитку подій.
Еммануель Макрон, президент Франції, висловив занепокоєння щодо потенційної агресії Росії проти держав-членів НАТО. Він наголосив на необхідності бути напоготові до такого розвитку подій у найближчі роки.
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Чи можливий напад Росії на НАТО
На неформальному саміті в Парижі, який був присвячений підтримці України, Макрон запевнив: безпека Європи перебуває під загрозою через дії Кремля. Водночас лідери європейських країн висловили єдність у прагненні стримувати ескалацію конфлікту.
Я зазначив: більш-менш усі країни, представлені за цим столом, сказали, що загальний консенсус полягав у тому, що ми повинні бути готові через кілька років до нападу Росії на ці країни,
– відповів Макрон журналістам.
За словами французького лідера, необхідно уникнути прямого конфлікту з російською армією, але при цьому продовжувати політику стримування, яка була запроваджена після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
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Світ за Україну: більше про саміт
- На саміті в Парижі, який відбувся за ініціативи Макрона, обговорювали шляхи збільшення військової підтримки України з боку Заходу. Лідери європейських країн домовилися про термінову інтенсифікацію постачання боєприпасів для України у зв'язку з серйозним дефіцитом.
- Президент Франції бачить можливість закупівлі боєприпасів для нашої держави, які не виробляються в країнах Євросоюзу. Також Еммануель Макрон не відкидає введення військ Північноатлантичного альянсу в Україну в майбутньому.
- Однак зараз, за словами президента Франції, консенсусу щодо цього питання немає. Таку ж димку висловив лідер Польщі Анджей Дуда.
- "У цьому питанні не було досягнуто згоди. Думки тут різняться, але таких рішень немає (щодо введення військ – 24 Канал)", – сказав він.