Уся Європа – погоджується: Макрон попереджає про ризик нападу Росії на НАТО

Президент Франції вказує на загрозу з боку Росії щодо країн НАТО, яка невпинно зростає. Він закликає готуватися до різних сценарії розвитку подій.

Еммануель Макрон, президент Франції, висловив занепокоєння щодо потенційної агресії Росії проти держав-членів НАТО. Він наголосив на необхідності бути напоготові до такого розвитку подій у найближчі роки.

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Чи можливий напад Росії на НАТО

На неформальному саміті в Парижі, який був присвячений підтримці України, Макрон запевнив: безпека Європи перебуває під загрозою через дії Кремля. Водночас лідери європейських країн висловили єдність у прагненні стримувати ескалацію конфлікту.

Я зазначив: більш-менш усі країни, представлені за цим столом, сказали, що загальний консенсус полягав у тому, що ми повинні бути готові через кілька років до нападу Росії на ці країни,

– відповів Макрон журналістам.

За словами французького лідера, необхідно уникнути прямого конфлікту з російською армією, але при цьому продовжувати політику стримування, яка була запроваджена після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Лідери європейських країн упродовж уже тривалого часу обговорюють можливий конфлікт між Росією на НАТО. Зокрема, це було темою Мюнхенської конференції з безпеки, що у середині лютого пройшла в Німеччині.

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