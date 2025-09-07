Кирило Буданов попередив, що у планах Москви – агресія проти країн Європи. Реалізувати її Кремль планує завдяки новій масштабній програмі переозброєння.

Очільник ГУР оцінив загрозу країнам Європи з боку Росії в інтерв'ю Дмитру Тузову, передає 24 Канал.

Коли Росія може напасти на Європу?

Керівник української розвідки наголосив, що зараз Росія не загрожує нашим європейським партнерам. Але ближче до 2030 року небезпека зростатиме. У Кремлі мріють про напад на Європу і будуть до нього готуватися.

Кирило Буданов підкреслив, що європейці знають про загрозу. Як вони будуть на це реагувати – це буде видно з часом.

Генерал зауважив, що у Росії зараз готується масштабна програма переозброєння країни у період до 2037 року. "Ударний темп там до 2030 року. Це наймасштабніша програма з часів 1980-х років, навіть не останніх років існування Радянського Союзу", – пояснив розвідник.

Наразі ця програма прорахована на суму біля 1,2 трильйона доларів. Буданов уточнив, що це не бюджет міноборони Росії. Це суто кошти, які підуть на програми модернізації переозброєння. "Це серйозна програма і серйозні кошти", – наголосив керівник ГУР.

Окремо генерал додав, що ймовірна смерть Путіна не здатна зупинити цю програму.

Що відомо про можливість нападу Росії на країни Європи?