"Війна – це стрілочки на мапі України": чому Захід не поспішає готуватися відбивати агресію

Очевидно, що Росія не хоче зупинятись на Україні та готуватиме війни з іншими європейськими країнами. Однак, за останніми опитуваннями, приблизно 61% жителів Німеччини не вважають можливим вторгнення росіян у їхню країну протягом нинішнього десятиліття.

Німці не хочуть читати новини про вторгнення окупантів в Україну та ймовірність нападу Росії на Захід, бо не хочуть, щоб у них була війна. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олег Лісний.

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Німці не хочуть слухати про війну

Олег Лісний припустив, що спочатку німці боялись, що війна може розпочатись й у них, побачили риторику росіян, які кричали, що "підуть на Берлін". Однак згодом новини з України стали для них статистикою.

Для німців статистика, що хтось загинув, кудись ідуть, десь фронт – для них це цифри, червоні та зелені стрілочки на фоні карти України, яка розташована поблизу з Європою. "Ці новини неприємні, тому ми про них не думаємо. Якщо ми цього не хочемо слухати, не хочемо, щоб у нас була війна. Ми не хочемо думати взагалі про війну",

– сказав він.

Своє небажання воювати населення показує в соціології, бо насправді європейці цього дуже бояться. Адже кремлівський диктатор вже давно не приховує своїх планів напасти на країни Заходу.

"Чомусь німці думають, що це їх не стосується. Тому це інфантильна позиція. Це, можливо, десь втома від того, що вони чули, бачили, від того, що витрачали певні кошти, якщо допомагали українцям, які, до речі, зараз позитивно впливають на економіку Польщі, Німеччини та інших держав", – додав політолог.

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