За словами Сікорського, з огляду на історію Росії та Польщі не варто виключати таку можливість. Водночас він зазначив, що Москву треба зупинити в Україні, бо інакше вона прийде з війною у країни НАТО.

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Можливість нападу на Польщу

Радослав Сікорський наголосив, що Росія багато разів нападала на Польщу за 500 років їхньої історії, тому не виключає такої можливості зараз. Однак він наголосив, що Європа переможе Кремль.

Ми анітрохи не здивуємось. Росія програє, тому що ми, Захід, набагато сильніші за Росію. Сьогодні Україна бореться не сама. На відміну від минулих років, ми не боротимемося поодинці,

– сказав міністр.

Водночас очільник МЗС Польщі висловився про можливість удару й по інших країнах НАТО. Він зазначив, що схоже німецьких політиків влаштовує те, що Росія буде готова до атаки за 4 – 5 років, адже тоді буде готова й Німеччина. Однак, як зазначає Сікорський, перш ніж росіяни прийдуть у Німеччину, вони мусять дістатись деяких інших країн.

Також Радослав Сікорський зазначив, що наразі є лише два варіанти – або переможена російська армія за межами України, або російська армія, яка перемогла, на кордоні з Польщею. У випадку останнього Путін використовуватиме промисловість та людей з України для продовження війни – як це робив Гітлер. Саме тому Польща хоче зупинити диктатора за 500 – 700 кілометрів від неї самої.

Війна Росії та НАТО