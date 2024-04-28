По словам Сикорского, Учитывая историю России и Польши, не стоит исключать такую возможность. В то же время он отметил, что Москву нужно остановить в Украине, потому что иначе она придет с войной в страны НАТО.

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Возможность нападения на Польшу

Радослав Сикорский отметил, что Россия много раз нападала на Польшу за 500 лет их истории, поэтому не исключает такой возможности сейчас. Однако он подчеркнул, что Европа победит Кремль.

Мы ничуть не удивимся. Россия проигрывает, потому что мы, Запад, гораздо сильнее России. Сегодня Украина борется не одна. В отличие от прошлых лет, мы не будем бороться в одиночку,

– сказал министр.

В то же время глава МИД Польши высказался о возможности удара и по другим странам НАТО. Он отметил, что похоже немецких политиков устраивает то, что Россия будет готова к атаке за 4– 5 лет, тогда ведь будет готова и Германия. Однако, как отмечает Сикорский, прежде чем россияне придут в Германию, они должны добраться до некоторых других стран.

Также Радослав Сикорский отметил, что сейчас есть только два варианта – или побеждена российская армия за пределами Украины, или российская армия, победившая, на границе с Польшей. В случае последнего Путин будет использовать промышленность и людей из Украины для продолжения войны – как это делал Гитлер. Именно поэтому Польша хочет остановить диктатора за 500 – 700 километров от нее самой.

Война России и НАТО