"Война – это стрелочки на карте Украины": почему Запад не спешит готовиться отражать агрессию

Очевидно, что Россия не хочет останавливаться на Украине и будет готовить войны с другими европейскими странами. Однако, по последним опросам, примерно 61% жителей Германии не считают возможным вторжение россиян в их страну в течение нынешнего десятилетия.

Немцы не хотят читать новости о вторжении оккупантов в Украину и вероятности нападения России на Запад, потому что не хотят, чтобы у них была война. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Олег Лисный.

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Немцы не хотят слушать о войне

Олег Лисный предположил, что сначала немцы боялись, что война может начаться и у них, увидели риторику россиян, которые кричали, что "пойдут на Берлин". Однако впоследствии новости из Украины стали для них статистикой.

Для немцев статистика, что кто-то погиб, куда-то идут, где-то фронт – для них это цифры, красные и зеленые стрелочки на фоне карты Украины, которая расположена вблизи с Европой. "Эти новости неприятные, поэтому мы о них не думаем. Если мы этого не хотим слушать, не хотим, чтобы у нас была война. Мы не хотим думать вообще о войне",

– сказал он.

Свое нежелание воевать население показывает в социологии, потому что на самом деле европейцы этого очень боятся. Ведь кремлевский диктатор уже давно не скрывает своих планов напасть на страны Запада.

"Почему-то немцы думают, что это их не касается. Поэтому это инфантильная позиция. Это, возможно, где-то усталость от того, что они слышали, видели, от того, что тратили определенные средства, если помогали украинцам, которые, кстати, сейчас положительно влияют на экономику Польши, Германии и других государств", – добавил политолог.

Нападение России на Запад: главное