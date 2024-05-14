Немцы не хотят читать новости о вторжении оккупантов в Украину и вероятности нападения России на Запад, потому что не хотят, чтобы у них была война. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Олег Лисный.
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Немцы не хотят слушать о войне
Олег Лисный предположил, что сначала немцы боялись, что война может начаться и у них, увидели риторику россиян, которые кричали, что "пойдут на Берлин". Однако впоследствии новости из Украины стали для них статистикой.
Для немцев статистика, что кто-то погиб, куда-то идут, где-то фронт – для них это цифры, красные и зеленые стрелочки на фоне карты Украины, которая расположена вблизи с Европой. "Эти новости неприятные, поэтому мы о них не думаем. Если мы этого не хотим слушать, не хотим, чтобы у нас была война. Мы не хотим думать вообще о войне",
– сказал он.
Свое нежелание воевать население показывает в социологии, потому что на самом деле европейцы этого очень боятся. Ведь кремлевский диктатор уже давно не скрывает своих планов напасть на страны Запада.
"Почему-то немцы думают, что это их не касается. Поэтому это инфантильная позиция. Это, возможно, где-то усталость от того, что они слышали, видели, от того, что тратили определенные средства, если помогали украинцам, которые, кстати, сейчас положительно влияют на экономику Польши, Германии и других государств", – добавил политолог.
Нападение России на Запад: главное
- Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Владимир Путин не собирается останавливаться. Российский диктатор убежден, что Запад можно расколоть. Поэтому его нужно остановить, иначе так называемый глава Кремля пойдет дальше.
- Президент Чехии Петр Павел заявил, что Европа находится в начале длительной конфронтации с Россией. В то же время он отметил, что это противостояние не обязательно должно быть военным.
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский оценил возможность нападения России на его страну. Он отметил, что учитывая историю России и Польши не стоит исключать такую возможность. Он убежден, что Москву надо остановить в Украине, потому что иначе она придет с войной в страны НАТО.