Роулінг під твітом про напад на Рушді написали, що вона "наступна": поліція вже розслідує це

У США нещодавно напали на відомого письменника Салмана Рушді. Джоан Роулінг написала твіт щодо цього жахливого інциденту, й у відповідь отримала погрозу, що вона "наступна".

Напад на Рушді трапився 12 серпня в Інституті Чатокуа, в штаті Нью-Йорк. Нападник з ножем вибіг на сцену та поранив лауреата Букерівської премії.

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Поліція проводить розслідування щодо погроз Роулінг

Поліція Шотландії 14 серпня заявила, що розслідує повідомлення про "онлайн-погрозу", яку надіслали письменниці Джоан Роулінг. Вона опублікувала у своєму твітері засудження нападу на Рушді.

Письменниця написала, що, дізнавшись про його ножове поранення, почувалася дуже погано. За словами Роулінг, вона сподівається, що з Рушді все буде гаразд. У відповідь один з користувачів соцмережі порадив письменниці не хвилюватися, адже "вона – наступна". Після цього Роулінг оприлюднила скриншоти твіту з погрозою.

Усім, хто надсилає повідомлення підтримки: дякую, поліція вже залучена (вона була залучена й щодо інших погроз),

– зазначила письменниця.

Речниця поліції Шотландії підтвердила, що правоохоронці отримали повідомлення про цю погрозу та вже почали нею займатися.

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Коротко про замах на Салмана Рушді

75-річний Рушді 12 серпня планував прочитати лекцію про свободу творчості в Інституті Чатокуа. Раптом невідомий чоловік кинувся на сцену та вдарив письменника ножем.

Після кількох годин операції Рушді перебував на апараті штучної вентиляції легенів. Станом на вечір 12 серпня він ще не міг говорити.

Письменник, найімовірніше, втратив око. Також лікарі діагностували в нього пошкодження нерва на руці та поранення печінки.

На Рушді напав 24-річний Хаді Матар з Ферв'ю, штат Нью-Джерсі. Під час судового засідання, яке відбулося 13 серпня, він заявив, що не визнає себе винним у замаху на вбивство письменника.

Зауважте, що після виходу роману "Сатанинські вірші" у 1988 році тодішній лідер Ірану Рухолла Хомейні видав фетву – дозвіл – на вбивство письменника. За його голову навіть оголосили нагороду.

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