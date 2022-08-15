Напад на Рушді трапився 12 серпня в Інституті Чатокуа, в штаті Нью-Йорк. Нападник з ножем вибіг на сцену та поранив лауреата Букерівської премії.
До теми Напад на письменника Рушді у США: що відомо про його стан
Поліція проводить розслідування щодо погроз Роулінг
Поліція Шотландії 14 серпня заявила, що розслідує повідомлення про "онлайн-погрозу", яку надіслали письменниці Джоан Роулінг. Вона опублікувала у своєму твітері засудження нападу на Рушді.
Письменниця написала, що, дізнавшись про його ножове поранення, почувалася дуже погано. За словами Роулінг, вона сподівається, що з Рушді все буде гаразд. У відповідь один з користувачів соцмережі порадив письменниці не хвилюватися, адже "вона – наступна". Після цього Роулінг оприлюднила скриншоти твіту з погрозою.
Усім, хто надсилає повідомлення підтримки: дякую, поліція вже залучена (вона була залучена й щодо інших погроз),
– зазначила письменниця.
Речниця поліції Шотландії підтвердила, що правоохоронці отримали повідомлення про цю погрозу та вже почали нею займатися.
Зауважте Замах на Салмана Рушді: письменника від'єднали від апарату ШВЛ і він почав розмовляти
Коротко про замах на Салмана Рушді
- 75-річний Рушді 12 серпня планував прочитати лекцію про свободу творчості в Інституті Чатокуа. Раптом невідомий чоловік кинувся на сцену та вдарив письменника ножем.
- Після кількох годин операції Рушді перебував на апараті штучної вентиляції легенів. Станом на вечір 12 серпня він ще не міг говорити.
- Письменник, найімовірніше, втратив око. Також лікарі діагностували в нього пошкодження нерва на руці та поранення печінки.
- На Рушді напав 24-річний Хаді Матар з Ферв'ю, штат Нью-Джерсі. Під час судового засідання, яке відбулося 13 серпня, він заявив, що не визнає себе винним у замаху на вбивство письменника.
- Зауважте, що після виходу роману "Сатанинські вірші" у 1988 році тодішній лідер Ірану Рухолла Хомейні видав фетву, тобто дозвіл на вбивство письменника. За його голову навіть оголосили нагороду.
Варто подивитися – чи піде Захід на угоду з Іраном після нападу на Рушді: дивіться відео