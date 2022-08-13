Напад на 75-річного письменника трапився в Інституті Чатокуа, де він повинен був виступити з лекцією. Зловмисник вибіг на сцену та вдарив Рушді ножем.

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Губернаторка розповіла, в якому стані перебуває Рушді

Губернаторка штату Нью-Йорк Кеті Гокул виступила з промовою після нападу на Рушді. Вона зазначила, що письменник, на щастя, залишився живим.

Його транспортували, доставили на літаку в безпечне місце. Він – людина, яка десятиліттями говорила владі правду. Він завжди був безстрашним, попри загрози, які супроводжували його, мабуть, все доросле життя,

– зауважила губернаторка.

Гокул додала, що напад трапився у дуже знайомому для неї місці. Сільська громада Чатокуа є дуже спокійною, а в її Інституті найвидатніші оратори, політики та судді завжди збиралися разом, щоб вільно висловлювати свої думки.

"Отже, це місце ідеально підходить для того, щоб Рушді міг говорити, і саме це він намагався зробити за останню годину до того, як на нього напали. І я хочу відзначити державну поліцію", – зазначила губернаторка.

За її словами, офіцер державної поліції врятував письменнику життя. Також він захистив під час нападу й модератора виступу Рушді.

Влада штату уважно стежить за ситуацією. Наразі письменник отримує всю необхідну допомогу в місцевій лікарні. Гокул підсумувала, що деталі щодо розслідування та особи нападника повідомлять пізніше.

Цікаво! Через роман "Сатанинські вірші" у Салмана Рушді є чимало противників, зокрема у мусульманському світі. У 1988 році в Ірані цю книгу заборонили, а через рік тодішній лідер країни Рухолла Хомейні видав фетву (дозвіл) на вбивство письменника.

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