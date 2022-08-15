Нападение на Рушди произошло 12 августа в Институте Чатокуа, в штате Нью-Йорк. Нападавший с ножом выбежал на сцену и ранил лауреата Букеровской премии.
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Полиция проводит расследование насчет угроз Роулинг
Полиция Шотландии 14 августа заявила, что расследует сообщение об "онлайн-угрозе", которое прислали писательнице Джоан Роулинг. Она опубликовала в своем твиттере осуждение нападения на Рушди.
Писательница написала, что, узнав о его ножевом ранении, чувствовала себя очень плохо. По словам Роулинг, она надеется, что с Рушди все будет хорошо. В ответ один из пользователей соцсети посоветовал писательнице не переживать, ведь "она – следующая". После этого Роулинг обнародовала скриншоты твита с угрозой.
Всем, кто отправляет сообщения поддержки: спасибо, полиция уже привлечена (она была привлечена и в отношении других угроз),
– отметила писательница.
Спикер полиции Шотландии подтвердила, что правоохранители получили сообщение об этой угрозе и уже начали ею заниматься.
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Кратко о покушении на Салмана Рушди
- 75-летний Рушди 12 августа планировал прочесть лекцию о свободе творчества в Институте Чатокуа. Вдруг неизвестный мужчина бросился на сцену и ударил писателя ножом.
- После нескольких часов операции Рушди находился на аппарате искусственной вентиляции лёгких. По состоянию на вечер 12 августа он еще не мог говорить.
- Писатель, скорее всего, потерял глаз. Также врачи диагностировали у него повреждение нерва на руке и ранение печени.
- На Рушди напал 24-летний Хади Матар из Фервью, штат Нью-Джерси. В ходе состоявшегося 13 августа судебного заседания он заявил, что не признает себя виновным в покушении на убийство писателя.
- Обратите внимание, что после выхода романа "Сатанинские стихи" в 1988 году тогдашний лидер Ирана Рухолла Хомейни выдал фетву, то есть разрешение на убийство писателя. За его голову даже объявили награду.
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