Роулинг под твитом о нападении на Рушди написали, что она "следующая": полиция уже расследует это

В США напали на известного писателя Салмана Рушди. Джоан Роулинг написала твит насчет этого ужасного инцидента, на который получила угрозу, что она "следующая".

Нападение на Рушди произошло 12 августа в Институте Чатокуа, в штате Нью-Йорк. Нападавший с ножом выбежал на сцену и ранил лауреата Букеровской премии.

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Полиция проводит расследование насчет угроз Роулинг

Полиция Шотландии 14 августа заявила, что расследует сообщение об "онлайн-угрозе", которое прислали писательнице Джоан Роулинг. Она опубликовала в своем твиттере осуждение нападения на Рушди.

Писательница написала, что, узнав о его ножевом ранении, чувствовала себя очень плохо. По словам Роулинг, она надеется, что с Рушди все будет хорошо. В ответ один из пользователей соцсети посоветовал писательнице не переживать, ведь "она – следующая". После этого Роулинг обнародовала скриншоты твита с угрозой.

Всем, кто отправляет сообщения поддержки: спасибо, полиция уже привлечена (она была привлечена и в отношении других угроз),

– отметила писательница.

Спикер полиции Шотландии подтвердила, что правоохранители получили сообщение об этой угрозе и уже начали ею заниматься.

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Кратко о покушении на Салмана Рушди

75-летний Рушди 12 августа планировал прочесть лекцию о свободе творчества в Институте Чатокуа. Вдруг неизвестный мужчина бросился на сцену и ударил писателя ножом.

После нескольких часов операции Рушди находился на аппарате искусственной вентиляции лёгких. По состоянию на вечер 12 августа он еще не мог говорить.

Писатель, скорее всего, потерял глаз. Также врачи диагностировали у него повреждение нерва на руке и ранение печени.

На Рушди напал 24-летний Хади Матар из Фервью, штат Нью-Джерси. В ходе состоявшегося 13 августа судебного заседания он заявил, что не признает себя виновным в покушении на убийство писателя.

Обратите внимание, что после выхода романа "Сатанинские стихи" в 1988 году тогдашний лидер Ирана Рухолла Хомейни выдал фетву, то есть разрешение на убийство писателя. За его голову даже объявили награду.

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