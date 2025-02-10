У Чернігові чоловік залив балончиком військового: з квартири його "діставали" вже силовики

У Чернігові чоловік скоїв напад на військовослужбовця ТЦК під час перевірки документи.Після вчиненого зловмисник втік та зачинився в помешканні.

Щоб дістати його довелося залучати спецпризначенців, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу поліції Чернігівської області. Зазначається, що повідомлення про інцидент надійшло ще 6 лютого.

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Напад на працівника ТЦК закінчився виламуванням дверей

Так, на одній із вулиць Чернігова під час оповіщення громадян працівниками ТЦК та СП чоловік відмовився надати документи для перевірки, поводився агресивно, замахнувся на одного з військових телескопічним кийком, після чого розпилив йому в обличчя перцевий балончик і втік.

Підозрюваного оперативно ідентифікували – виявилося, що це 43-річний містянин.

Після скоєного чоловік зачинився у своїй квартирі. За силової підтримки бійців батальйону поліції особливого призначення у помешканні чоловіка поліцейські провели невідкладний обшук із залученням кінолога,

– вказують у поліції.

У ході слідчої дії поліцейські вилучили телескопічний кийок, майже 1 кілограм коноплі та близько 200 набоїв різного калібру.

Як відбувалося затримання нападника: дивіться відео

Чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Зловмиснику повідомили про підозру в умисному нанесенні побоїв або заподіянні легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі, незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні чи пересиланні наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального Кодексу України.

Також слідчі готують повідомлення зловмиснику про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.