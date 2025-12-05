Військовослужбовці не повинні займатися мобілізацією, – омбудсменка Решетилова

На тлі загибелі військовослужбовця ТЦК у Львові під час виконання службових обов'язків Ольга Решетилова вкотре звернула увагу на мобілізацію в Україні. На її думку, ця система потребує змін.

Про це пише 24 Канал з посиланням на військову омбудсменку Ольгу Решетилову.

Дивіться також Підозрюваному у вбивстві військового у Львові обрали запобіжний захід

Що сказала Решетилова про систему мобілізації?

На думку Ольги Решетилової, військові не повинні займатися безпосередньою мобілізацією. Вона пояснила, що їхнє завдання полягає у формуванні мобілізаційного плану, постановці людей на облік та розподілі особового складу.

Натомість, за словами військової омбудсменки, оповіщення, доставлення громадян, затримання, притягнення до відповідальності та інформаційну роботу мають виконувати виконавча влада, органи місцевого самоврядування та правоохоронні органи.

Коли всі ці інституції самоусунулись і переклали відповідальність на плечі тих, хто не має відповідної спроможності, наслідки були очевидні і прогнозовані,

– наголосила омбудсменка.

Попри наслідки Решетилова вважає, що зміни можливі. Мовиться про реформування системи з боку держави та "боротьбу суспільства і медіа з дезінформацією та безвідповідальністю".

Що відомо про нещодавній напад на ТЦК?