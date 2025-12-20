Росія готується до окупації країн Балтії, – Буданов

У Кремлі переглянули свої стратегічні наміри щодо відкритої агресії, перенісши терміни з 2030-го на 2027 рік. Європейські країни обговорюють загрозу прямого військового наступу з боку Росії, при цьому країни Балтії можуть опинитися під ризиком окупації.

Про таке заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант Кирило Буданов, під час відкритого інтерв'ю на заході Клубу LB, передає 24 Канал.

Як плани Путіна на Європу?

Як розповів очільник ГУР, на півночі Росію обмежує лише Північний Льодовий океан, а дал – Америка, що робить цей напрямок неприйнятним через передбачувану жорстку відповідь.

На сході – Тихий океан і знову США, з аналогічними наслідками. На півдні розташований Китай із довгим сухопутним кордоном, де ситуація могла б обернутися для Кремля повною катастрофою, подібною до нинішньої війни в Україні, але з оберненою роллю.

Лишається тільки захід, який у їхньому розумінні, вибачте за фразеологізм, "зажерся", "хворий", "кволий" і "нерішучий,

– зауважив Буданов.

За його словами, спочатку основний план передбачав готовність Росії до активних дій у 2030 році. Нині ці терміни скориговано в бік прискорення – до 2027-го.

Керівник ГУР пояснив, що Росія сприймає себе як імперію, а для розвитку такої імперії завжди потрібна експансія. Йдеться про розширення впливу та територій.

Йдеться в першу чергу про держави Балтії – Естонію, Латвію та Литву.

Щодо Польщі, то, за відомими розвідданими, її планують піддати лише ударам без спроби захоплення.

Польща зараз, згідно з планами, які нам відомі, розглядається суто для ударів, для військової кампанії без захоплення,

– уточнив генерал-лейтенант.

