Россия готовится к оккупации стран Балтии, –Буданов

В Кремле пересмотрели свои стратегические намерения по открытой агрессии, перенеся сроки с 2030-го на 2027 год. Европейские страны обсуждают угрозу прямого военного наступления со стороны России, при этом страны Балтии могут оказаться под риском оккупации.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант Кирилл Буданов, во время открытого интервью на мероприятии Клуба LB, передает 24 Канал.

Как планы Путина на Европу?

Как рассказал глава ГУР, на севере Россию ограничивает только Северный Ледовый океан, а дал – Америка, что делает это направление неприемлемым из-за предполагаемого жесткого ответа.

На востоке – Тихий океан и снова США, с аналогичными последствиями. На юге расположен Китай с длинной сухопутной границей, где ситуация могла бы обернуться для Кремля полной катастрофой, подобной нынешней войне в Украине, но с обратной ролью.

Остается только запад, который в их понимании, простите за фразеологизм, "зажрался", "больной", "хилый" и "нерешительный,

– заметил Буданов.

По его словам, сначала основной план предусматривал готовность России к активным действиям в 2030 году. Сейчас эти сроки скорректированы в сторону ускорения – до 2027-го.

Руководитель ГУР объяснил, что Россия воспринимает себя как империю, а для развития такой империи всегда нужна экспансия. Речь идет о расширении влияния и территорий.

Речь идет в первую очередь о государствах Балтии – Эстонии, Латвии и Литве.

По Польше, то, по известным разведданным, ее планируют подвергнуть только ударам без попытки захвата.

Польша сейчас, согласно планам, которые нам известны, рассматривается сугубо для ударов, для военной кампании без захвата,

– уточнил генерал-лейтенант.

Что говорят в американской разведке об агрессии России в Европе?

Отметим, что по данным Reuters со ссылкой на источники в разведке США, Владимир Путин не намерен останавливаться на Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Вместо этого он сохраняет амбиции восстановления контроля над бывшими территориями СССР. Речь идет и о нынешних странах-членах НАТО.

Самый свежий отчет спецслужб США, датированный концом сентября, подтверждает, что эти амбиции не изменились с начала полномасштабного вторжения. Выводы совпадают с оценками европейских разведок.

Эта картина резко контрастирует с публичными заявлениями президента США Дональда Трампа и его команды, которые, стремясь к быстрому урегулированию, акцентируют внимание на якобы сильном желании Путина мира.

Россия пересекла границу Эстонии: что известно?