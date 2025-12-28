Україні варто підготуватися до нового вторгнення Росії: командир 225 ОШП назвав причину

Наразі тривають мирні переговори стосовно врегулювання війни в Україні. Втім, навіть якщо нинішні дипломатичні ініціативи призведуть до припинення активних бойових дій, це не означатиме зміну стратегічних намірів Росії. Саме тому Україна має використати можливе перемир'я для ґрунтовної підготовки до нового етапу російської агресії.

Відповідну заяву в етері Армія TV зробив герой України командир 225-го окремого штурмового полку ЗСУ Олег Ширяєв, передає 24 Канал. Він вважає, що держава має чітко усвідомлювати свою мету – відновлення кордонів станом на 1991 рік.

Що каже Ширяєв про загрозу нової агресії з боку Кремля?

За його словами, потенціал для поповнення українського війська залишається, однак ключову роль відіграватиме розвиток системного військово-патріотичного виховання.

Ширяєв підкреслив, що суспільство має бути згуртованим, як у 2022 році, а вступ громадян до лав ЗСУ повинен бути усвідомленим і добровільним, без дискредитації роботи ТЦК.

Він визнав, що нині армія відчуває дефіцит особового складу, тому необхідно активніше розвивати безпілотні технології та застосування роботизованих систем на полі бою.

Військовий зазначив, що війна – це постійне пристосування до нових умов, пошук тактичної й технологічної переваги над противником, і саме це має стати основою майбутньої стратегії.

Водночас Ширяєв звернув увагу, що західні партнери схиляють Україну до можливого примирення з Росією, однак рішення щодо цього ухвалює виключно політичне керівництво держави.

Якщо відбудеться примирення, і ми правильно будемо витрачати цей час, тобто, цей відпочинок між раундами… У тому, що буде другий раунд цієї війни, я не сумніваюсь ні на один відсоток. Все одно відбудеться,

– висловився герой України.

На його думку, Росія не досягла всіх цілей, які ставила перед собою, і в разі перемир'я використає час для підготовки до наступних дій. При цьому він зауважив, що свідомо розглядає ворога з максимально серйозної, "ідеалізованої" позиції, не применшуючи його можливостей, навіть попри корупцію, значні втрати та проблеми з моральним станом у російській армії.

Ширяєв наголосив, що хоча вищий командний склад Росії демонструє некомпетентність, середня ланка – командири бригад і підрозділів – набуває реального бойового досвіду, який у майбутньому може бути використаний для посилення російських збройних сил.

Саме тому Україні вкрай важливо максимально ефективно використати можливу паузу у війні. Йдеться про інвестиції у підготовку армії, вибудову системи оборони, належне фінансування, соціальні гарантії, забезпечення житлом та гідним грошовим утриманням військових.

Якщо західні партнери профінансують нашу армію, а ми вибудуємо її й підготуємо, відповідно наші солдати, сержанти й офіцери будуть достатньо забезпечені грошима, соціальними пільгами, житлом, – це досить серйозно вплине на нашу обороноздатність у другому раунді,

– зауважив Ширяєв.

Окремо він відзначив необхідність відновлення й укріплення оборонних рубежів, подолання яких стане серйозною перешкодою для ворога у разі нового наступу.

Чи закінчиться війна у 2026 році?