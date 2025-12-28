Відповідну заяву в етері Армія TV зробив герой України командир 225-го окремого штурмового полку ЗСУ Олег Ширяєв, передає 24 Канал. Він вважає, що держава має чітко усвідомлювати свою мету – відновлення кордонів станом на 1991 рік.

Що каже Ширяєв про загрозу нової агресії з боку Кремля?

За його словами, потенціал для поповнення українського війська залишається, однак ключову роль відіграватиме розвиток системного військово-патріотичного виховання.

Ширяєв підкреслив, що суспільство має бути згуртованим, як у 2022 році, а вступ громадян до лав ЗСУ повинен бути усвідомленим і добровільним, без дискредитації роботи ТЦК.

Він визнав, що нині армія відчуває дефіцит особового складу, тому необхідно активніше розвивати безпілотні технології та застосування роботизованих систем на полі бою.

Військовий зазначив, що війна – це постійне пристосування до нових умов, пошук тактичної й технологічної переваги над противником, і саме це має стати основою майбутньої стратегії.

Водночас Ширяєв звернув увагу, що західні партнери схиляють Україну до можливого примирення з Росією, однак рішення щодо цього ухвалює виключно політичне керівництво держави.

Якщо відбудеться примирення, і ми правильно будемо витрачати цей час, тобто, цей відпочинок між раундами… У тому, що буде другий раунд цієї війни, я не сумніваюсь ні на один відсоток. Все одно відбудеться,

– висловився герой України.

На його думку, Росія не досягла всіх цілей, які ставила перед собою, і в разі перемир'я використає час для підготовки до наступних дій. При цьому він зауважив, що свідомо розглядає ворога з максимально серйозної, "ідеалізованої" позиції, не применшуючи його можливостей, навіть попри корупцію, значні втрати та проблеми з моральним станом у російській армії.

Ширяєв наголосив, що хоча вищий командний склад Росії демонструє некомпетентність, середня ланка – командири бригад і підрозділів – набуває реального бойового досвіду, який у майбутньому може бути використаний для посилення російських збройних сил.

Саме тому Україні вкрай важливо максимально ефективно використати можливу паузу у війні. Йдеться про інвестиції у підготовку армії, вибудову системи оборони, належне фінансування, соціальні гарантії, забезпечення житлом та гідним грошовим утриманням військових.

Якщо західні партнери профінансують нашу армію, а ми вибудуємо її й підготуємо, відповідно наші солдати, сержанти й офіцери будуть достатньо забезпечені грошима, соціальними пільгами, житлом, – це досить серйозно вплине на нашу обороноздатність у другому раунді,

– зауважив Ширяєв.

Окремо він відзначив необхідність відновлення й укріплення оборонних рубежів, подолання яких стане серйозною перешкодою для ворога у разі нового наступу.

Чи закінчиться війна у 2026 році?