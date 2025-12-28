Окупанти просуваються, попри шалені втрати. Як розповів 24 Каналу командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, вони продовжать виконувати завдання, витрачаючи мільярди доларів на ведення війни.
Яка ситуація на різних ділянках фронту?
Росія вже давно анонсувала захоплення Куп'янська, але так і не змогла цього зробити. Зараз місто контролюють Сили оборони. За останній час вони мали успіхи зі звільнення населеного пункту й витіснення противника.
Те саме можна сказати про Вовчанськ. Ворог стягнув туди безпрецедентну кількість особового складу, техніки, сил та засобів для досягнення результату. Попри це Сили оборони тримають стрій.
Найбільшу увагу ворог звернув на Покровськ. До повномасштабної війни у цьому місті жило близько 60 тисяч людей. Уже понад рік противник не може його захопити, хоча переважає за кількістю особового складу, техніки, авіації, ракетних і вогневих засобів. Пояснення цього лише одне – безпрецедентна стійкість, яку демонструє українське військо на лінії бойових дій.
Ситуація біля Покровська: дивіться на карті
Чи воюватиме Росія у 2026 році?
Ворог справді здобуває незначні тактичні успіхи, які є закономірними за такою чисельної переваги. Попри це, Україна може змінити хід дій, якщо наші партнери все-таки усвідомлять загрози та перестануть спонсорувати Росію, продовжуючи з нею торгово-економічні відносини.
Вони мають підтримувати українську державу у війні не тільки санкціями, але й дійсно робочими інструментами чіткого контролю.
За моїм переконанням, ми не можемо зараз говорити, що війна завершитися в короткостроковій перспективі. Скоріше за все, вона триватиме упродовж всього 2026 року nf навіть початку 27-го,
– сказав військовий.
Він додав, що у нас є можливість встояти й зробити так, щоб Росія втратила ресурси, можливість штурмувати. Але для цього потрібне фінансування й допомога.
Втім, якщо Росія втрачає спроможності штурмувати та здобувати тактичні результати на полі бою, тоді з'являється "зерно" для перемовного процесу та для врегулювання ситуації.
Що кажуть у Росії про завершення війни?
У російському МЗС 26 грудня заявили, що війна нібито близька до завершення, але "потрібно зробити останній ривок". Проте одразу згадали, що план миру на 20 пунктів, який має представити Зеленський, відрізняється від того, що обговорювала Росія та США.
Попри це, Росія наполягає на виконанні своїх умов. Зокрема у Кремлі згадали, що хочуть визначення статусу російської мови. Принциповим для окупантів також залишається питання територій. Уже традиційно там звинуватили Україну та Європу у зриві домовленостей.
Свою позицію вирішив висловити й Володимир Путін. За словами диктатора, Росія нібито уже не зацікавлена у виході ЗСУ з Донбасу, бо "темпи наступу збільшуються". Також Путіну відзвітували про "успіхи" на фронті й буцімто майже повну окупацію Донеччини та Запоріжжя.