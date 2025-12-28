Оккупанты продвигаются, несмотря на огромные потери. Как рассказал 24 Каналу командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, они продолжат выполнять задачи, тратя миллиарды долларов на ведение войны.
К теме Буданов назвал месяц, который может стать наиболее благоприятным периодом достижения мирного соглашения
Какова ситуация на разных участках фронта?
Россия уже давно анонсировала захват Купянска, но так и не смогла этого сделать. Сейчас город контролируют Силы обороны. За последнее время они имели успехи по освобождению населенного пункта и вытеснению противника.
То же самое можно сказать о Волчанске. Враг стянул туда беспрецедентное количество личного состава, техники, сил и средств для достижения результата. Несмотря на это Силы обороны держат строй.
Наибольшее внимание враг обратил на Покровск. До полномасштабной войны в этом городе жило около 60 тысяч человек. Уже более года противник не может его захватить, хотя преобладает по количеству личного состава, техники, авиации, ракетных и огневых средств. Объяснение этому только одно – беспрецедентная устойчивость, которую демонстрирует украинское войско на линии боевых действий.
Ситуация возле Покровска: смотрите на карте
Будет ли воевать Россия в 2026 году?
Враг действительно получает незначительные тактические успехи, которые являются закономерными при таком численном преимуществе. Несмотря на это, Украина может изменить ход действий, если наши партнеры все-таки осознают угрозы и перестанут спонсировать Россию, продолжая с ней торгово-экономические отношения.
Они должны поддерживать украинское государство в войне не только санкциями, но и действительно рабочими инструментами четкого контроля.
По моему убеждению, мы не можем сейчас говорить, что война завершиться в краткосрочной перспективе. Скорее всего, она продлится в течение всего 2026 года и даже начала 2027-го,
– сказал военный.
Он добавил, что у нас есть возможность устоять и сделать так, чтобы Россия потеряла ресурсы, возможность штурмовать. Но для этого нужно финансирование и помощь.
Впрочем, если Россия теряет способности штурмовать и получать тактические результаты на поле боя, тогда появляется "зерно" для переговорного процесса и для урегулирования ситуации.
Что говорят в России о завершении войны?
- В российском МИД 26 декабря заявили, что война якобы близка к завершению, но "нужно сделать последний рывок". Однако сразу вспомнили, что план мира на 20 пунктов, который должен представить Зеленский, отличается от того, что обсуждала Россия и США.
- Несмотря на это, Россия настаивает на выполнении своих условий. В частности в Кремле вспомнили, что хотят определения статуса русского языка. Принципиальным для оккупантов также остается вопрос территорий. Уже традиционно там обвинили Украину и Европу в срыве договоренностей.
- Свою позицию решил выразить и Владимир Путин. По словам диктатора, Россия якобы уже не заинтересована в выходе ВСУ с Донбасса, потому что "темпы наступления увеличиваются". Также Путину отчитались об "успехах" на фронте и якобы почти полной оккупации Донецкой области и Запорожья.