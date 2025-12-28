Соответствующее заявление в эфире Армия TV сделал герой Украины командир 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олег Ширяев, передает 24 Канал. Он считает, что государство должно четко осознавать свою цель – восстановления границ по состоянию на 1991 год.
Что говорит Ширяев об угрозе новой агрессии со стороны Кремля?
По его словам, потенциал для пополнения украинского войска остается, однако ключевую роль будет играть развитие системного военно-патриотического воспитания.
Ширяев подчеркнул, что общество должно быть сплоченным, как в 2022 году, а вступление граждан в ряды ВСУ должно быть осознанным и добровольным, без дискредитации работы ТЦК.
Он признал, что сейчас армия испытывает дефицит личного состава, поэтому необходимо активнее развивать беспилотные технологии и применение роботизированных систем на поле боя.
Военный отметил, что война – это постоянное приспособление к новым условиям, поиск тактического и технологического преимущества над противником, и именно это должно стать основой будущей стратегии.
В то же время Ширяев обратил внимание, что западные партнеры склоняют Украину к возможному примирению с Россией, однако решение об этом принимает исключительно политическое руководство государства.
Если произойдет примирение, и мы правильно будем тратить это время, то есть, этот отдых между раундами... В том, что будет второй раунд этой войны, я не сомневаюсь ни на один процент. Всё равно состоится,
– высказался герой Украины.
По его мнению, Россия не достигла всех целей, которые ставила перед собой, и в случае перемирия использует время для подготовки к следующим действиям. При этом он отметил, что сознательно рассматривает врага с максимально серьезной, "идеализированной" позиции, не умаляя его возможностей, даже несмотря на коррупцию, значительные потери и проблемы с моральным состоянием в российской армии.
Ширяев отметил, что хотя высший командный состав России демонстрирует некомпетентность, среднее звено – командиры бригад и подразделений – приобретает реальный боевой опыт, который в будущем может быть использован для усиления российских вооруженных сил.
Именно поэтому Украине крайне важно максимально эффективно использовать возможную паузу в войне. Речь идет об инвестициях в подготовку армии, выстраивание системы обороны, надлежащее финансирование, социальные гарантии, обеспечение жильем и достойным денежным содержанием военных.
Если западные партнеры профинансируют нашу армию, а мы выстроим ее и подготовим, соответственно наши солдаты, сержанты и офицеры будут достаточно обеспечены деньгами, социальными льготами, жильем, – это достаточно серьезно повлияет на нашу обороноспособность во втором раунде,
– отметил Ширяев.
Отдельно он отметил необходимость восстановления и укрепления оборонительных рубежей, преодоление которых станет серьезным препятствием для врага в случае нового наступления.
Закончится ли война в 2026 году?
Несмотря на довольно затяжной процесс мирных переговоров, бывший вице-маршал Королевских воздушных сил Великобритании Шон Белл считает, что разрешение конфликта все же может наступить в 2026 году.
По его словам, пока делать четкие прогнозы относительно результатов мирного диалога сложно, ведь решающую роль в дальнейшем развитии событий будет играть позиция и шаги западных государств.
В то же время ситуация непосредственно на фронте остается крайне напряженной. Российские войска осуществляют активные наступательные действия на ряде стратегически важных направлений, в частности на Запорожском, Донецком и Харьковском. Несмотря на значительные потери, оккупационные силы продолжают продвижение.
Как отметил в разговоре с 24 Каналом командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, вероятнее всего, война продлится как минимум в течение всего 2026 года и может затянуться даже до начала 2027-го.