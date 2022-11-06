Чи є загроза з Білорусі: влада відреагувала на поради виїхати з Волині та Рівненщини

Не вщухають розмови про те, що російські солдати будуть знову наступати на території України зі сторони Білорусі. В Рівненській та Волинській ОВА запевнили, що приводів для паніки немає.

В українських пабліках почали поширюватись повідомлення про те, що жителям Рівненщини та Волині краще "виїхати на відпочинок" з регіону найближчим часом. Влада прокоментувала інформацію про потенційний наступ російських солдатів на північні області.

Читайте також Білорус показав середній палець колоні військової техніки й опинився за ґратами

Що насправді відбувається: яка ситуація на кордоні

Одним з тих, хто натякнув на евакуацію жителів північних районів області, був сержант та військовий ветеран Валерій Маркус. Боєць порекомендував українцям у північно-західній частині Рівненської області та північно-східній – Волинської на найближчий місяць "поїхати десь відпочити".



Маркус натякнув на загрозу наступу з Білорусі / Скриншот з телеграму

Однак, за словами Віталія Коваля, на півночі Рівненщини все спокійно. Чиновник констатував, що жодних змін по той бік державного кордону українській владі та військовим не вдалось зафіксувати.

Як завжди наші бійці – ЗСУ, ТрО, добровольці – в повній готовності та хорошому моральному дусі. Час від часу телеграм-каналами ширяться припущення про ефемерні загрози нападу з боку білорусі. Зокрема сьогодні. Але підстав для них – немає,

– написав глава ОВА.

Також він закликав довіряти лише офіційним джерелам інформації, зберігати спокій та робити те, що сприяє розвитку економіки держави.

Окрім того, очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко констатував, що на українсько-білоруському кордоні спокійно та без змін. Російські військові не заходили на територію України зі сторони Білорусі. Збройні Сили безупинно моніторять ситуацію в регіоні та не фіксували жодних натяків на потенційну загрозу.

Що відомо про Валерія Маркуса Валерій Маркус – український військовий, ветеран російсько-української війни, письменник та головний сержант 47 окремого батальйону. Батальйон було сформовано у квітні цього року, він виконує задачі в зоні бойових дій.

Джерело: Вікіпедія



Сержант Валерій Маркус / Фото Elle

Реакція Арестовича на інформацію про наступ

Позаштатний радник Офісу Президента Олексій Арестович також зазначив, що безпосередньої небезпеки наземних дій із Білорусі зараз немає.

Білоруська армія не готова і не бажає, російське керівництво бажає, але не готове. Близько десяти тисяч російських військовослужбовців зараз у Білорусі та це не єдине угруповання, а солянка з різних підрозділів із різними завданнями, частина взагалі розв'язує проблеми тилового та інфраструктурного забезпечення,

– написав він.

Як пише Арестович, поки що все виглядає так, що основне завдання російських військ у Білорусі – це створювати загрозу без вторгнення. Потрібно це для того, аби Збройні Сили ми не змогли перегрупувати війська з Півночі, скажімо, на Південь чи Схід.

Коли все ж Росія наважиться наступати

Нагадаємо, помічник командувача Об'єднаних сил ЗСУ Євгеній Силкін коментував, які є передумови для наступу росіян з боку Білорусі. За його словами, повторний напад можливий лише у тому разі, якщо окупантам вдасться зібрати близько 50 – 70 тисяч військових. Однак наразі для них це є неможливим завдання.

Варте уваги – до Білорусі прибувають російські мобілізовані: дивіться відео