Есть ли угроза из Беларуси: в Ровненской ОВА отреагировали на советы выехать из региона

Не утихают разговоры о том, что российские солдаты будут снова наступать на территории Украины со стороны Белоруссии. В Ровненской ОВА заверили, что поводов для паники нет.

В украинских пабликах начали распространяться сообщения о том, что жителям Ровненской области лучше "поехать на отдых" из региона в ближайшее время. Глава Ровненской области Виталий Коваль рассказал о ситуации на белорусско-украинской границе.

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Что на самом деле происходит: какая ситуация на границе

Одним из тех, кто намекнул на эвакуацию жителей северных районов области, был сержант и военный ветеран Валерий Маркус. Боец "порекомендовал" украинцам в северо-западной части Ровненской области и северо-восточной – Волынской на ближайший месяц "поехать где-то отдохнуть".



Маркус намекнул на угрозу наступления из Беларуси / Скриншот с телеграма

Однако, по словам Виталия Коваля, на севере Ровненщины все спокойно. Чиновник констатировал, что никаких изменений по ту сторону государственной границы украинским властям и военным не удалось зафиксировать.

Как всегда, наши бойцы – ВСУ, ТРО, добровольцы – в полной готовности и хорошем моральном духе. Время от времени телеграм-каналами ходят предположения об эфемерных угрозах нападения со стороны Беларуси. В частности, сегодня. Но оснований для них – нет,

– написал глава ОВА.

Также он призвал доверять только официальным источникам информации, сохранять спокойствие и делать то, что способствует развитию экономики государства.

Кто такой Маркус и можно ли ему верить Валерий Маркус – украинский военный, ветеран российско-украинской войны, писатель и главный сержант 47 отдельного батальона. Батальон был сформирован в апреле этого года и выполняет задачи в зоне боевых действий. Несмотря на то, что Маркус является влиятельным лидером мнений, нужно понимать, что военный статус – не страхует его от распространения фейков. Тем более, он не является официальным источником информации.

Источник: Википедия



Сержант Валерий Маркус / Фото Elle

Напомним, помощник командующего Объединенными силами ВСУ Евгений Силкин комментировал, какие есть предпосылки для наступления россиян со стороны Беларуси. По его словам, повторное нападение возможно только в том случае, если оккупантам удастся собрать около 50 – 70 тысяч военных. Однако сейчас для них это невозможная задача.

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