І смішно, і сумно, – у Комітеті парламенту з енергетики відключили світло за несплату комуналки

Власник будівлі, у якій відбуваються засідання комітетів Верховної Ради, має проблемі зі сплатою заборгованостей по комунальних послугах. Власне, через це там сталося відключення світла, коли засідали парламентарі.

У середу, 26 липня, депутат від "Голосу" Ярослав Железняк, констатував, що в будівлі, де засідає його парламентський Комітет з питань податкової, митної та фінансової політики, відключили електроенергію. За його словами подібні "курйози" уже відбуваються не вперше.

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Нардепам вимкнули світло

Як зазначив обранець, раніше через несплату заборгованостей по комунальних по слугах у цій будівлі відключали опалення.

І смішно, і сумно. У нас в будівлі Комітету пропало світло. Відключили за несплату. Раніше була така ж сама історія з опаленням,

– заявив Железняк.

Згодом він оновив своє повідомлення інформацією, що в результаті світло таки з'явилося.

Також він зауважив, що ця будівля належить готелю "Національний" і там засідає ще і Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Як працює Верховна Рада

У четвер, 27 липня, відбулося засідання українського парламенту. На ньому було ухвалено чимало важливих рішень.