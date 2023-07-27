И смешно, и грустно, – в Комитете парламента по энергетике отключили свет за неуплату коммуналки
Источник:Ярослав Железняк
Владелец здания, в котором проходят заседания комитетов Верховной Рады, имеет проблемы с уплатой задолженностей по коммунальным услугам. Собственно, из-за этого там произошло отключение света, когда заседали парламентарии.
В среду, 26 июля, депутат от "Голоса" Ярослав Железняк констатировал, что в здании, где заседает его парламентский Комитет по вопросам налоговой, таможенной и финансовой политики, отключили электроэнергию. По его словам, подобные "курьезы" уже происходят не впервые.
Смотрите также Совет поддержал продолжение военного положения в Украине
Нардепам выключили свет
Как отметил избранник, ранее из-за неуплаты задолженностей по коммунальным услугам в этом здании отключали отопление.
И смешно, и грустно. У нас в здании Комитета пропал свет. Отключили за неуплату. Раньше была такая же история с отоплением,
– заявил Железняк.
Впоследствии он обновил свое сообщение информацией, что в результате свет появился.
Также он отметил, что это здание принадлежит гостинице "Национальная" и там заседает еще и Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
Как работает Верховная Рада
В четверг, 27 июля, прошло заседание украинского парламента. На нем было принято немало важных решений.
- Депутаты проголосовали за продолжение действия военного положения и всеобщей мобилизации. Соответствующую инициативу, которую подал президент, поддержали 347 народных избранников. Такое голосование проходило уже в восьмой раз с самого начала полномасштабного вторжения.
- Кроме того, парламент поддержал большинством голосов отставку министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, хотя накануне комитет выступил против. Собственно, за отставку чиновника проголосовал 321 депутат. Важно, что в этот момент Ткаченко был в Верховной Раде и перед голосованием отчитался за проделанную работу.
- Вместе с тем парламентарии проголосовали за то, чтобы свои полномочия сложил народный депутат от "Слуги народа" Юрий Аристов. "За" проголосовало 320 депутатов. Ранее журналисты заметили Аристова якобы с "дипломатической миссией" на Мальдивах, из-за чего разразился настоящий скандал.