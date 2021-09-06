Народжене ЧАЕС: як живе наймолодше місто України Славутич – промовисті фото, відео

Славутич – наймолодше місто Сіверщини та й України загалом. Місто було створено унаслідок Чорнобильської аварії, але сьогодні його мешканці хочуть вийти за рамки образу атомного міста й розвивати свій культурний і туристичний потенціал.

У 1986 році Славутич почали будувати для евакуйованих мешканців Прип'яті після аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Будівництво міста, названого як давньослов'янське найменування Дніпра, йшло прискореними темпами. Робітники мали лише 2 місяці на проєктування цілого міста та ще понад рік на втілення в життя.

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Квартали в місті названі на честь міст колишніх радянських республік, що будували Славутич. Будинки в кожному з кварталів вирізняються унікальним плануванням. Зовні вони також передають усю специфіку країни, будівельники якої над ними працювали. Усередині Єреванського кварталу, наприклад, можна відчути всю гостинність тутешніх мешканців.

Славутич – наймолодше місто Сіверщини та й України загалом / Фото Павла Пашка, Юрія Стефаняка

На початку 2021 року Славутич отримав звання малої культурної столиці України у межах програми Українського культурного фонду та Міністерства культури.

Школа гідів Visit Slavutych

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Щоб розвивати туризм у Славутичі, Арина Старовойтова, жителька міста та директорка Агентства регіонального розвитку міста Славутича, вирішила створити школу гідів Visit Slavutych у 2019 році. Ідея проєкту виникла завдяки фестивалю "86", на який з'їжджалися люди з різних міст і країн.

Фестиваль і подібні масштабні події – це нагода для славутчан розказати про своє місто, зацікавити ним відвідувачів.



Арина Старовойтова відкрила школу гідів Visit Slavutych / Фото Романа Маткова

"Моя особиста мета, щоб кожен, хто приїжджає до Славутича або дізнається про наше місто, хотів до нього повертатися, щоб люди хотіли тут жити. Наше завдання – закохати туристів у це місто. Воно насправді фантастичне – музей просто неба", – розповіла Арина Старовойтова.



Арина Старовойтова / Фото Романа Маткова

"Кава зі смаком Чорнобиля"

Олександр Купний приїхав працювати на третій енергоблок ЧАЕС дозиметристом у травні 1988 року, а вже за місяць отримав квартиру в Славутичі. Місто одразу привабило чоловіка своїм архітектурним розмаїттям. Декілька років тому він почав вести власний блог "Кава зі смаком Чорнобиля".



Олександр Купний / Фото Романа Маткова

"Спершу я все розповідав сам, а потім подумав, що краще запрошувати героїв. Але не тих, про кого всі знають. Хто ходить з ефіру в ефір, і всі в них беруть інтерв'ю. А тих ліквідаторів, які не так сильно відомі загалу. Ба більше у Славутичі багато таких героїв", – зазначив Олександр.



Олександр Купний веде свій власний блог "Кава зі смаком Чорнобиля" / Фото Романа Маткова

Відеоблог Олександра – не лише про ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. На каналі є бесіди зі свідками катастрофи та сталкерами (люди, які самостійно відвідують зону відчуження – 24 канал), а також походи в шахту реактора, "Укриття" та інші цікаві й рідкісні матеріали, пов’язані з ЧАЕС.

Більше про Славутич та його жителів – дивіться у відео Ukraїner: