Рожденное ЧАЭС: как живет самый молодой город Украины Славутич – красноречивые фото, видео

Славутич – самый молодой город Сиверщины и Украины в целом. Город был создан вследствие Чернобыльской аварии, но сегодня его жители хотят выйти за рамки образа атомного города и развивать свой культурный и туристический потенциал.

В 1986 году Славутич начали строить для эвакуированных жителей Припяти после аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Строительство города, названного как древнеславянское наименование Днепра, шло ускоренными темпами. У рабочих было только 2 месяца на проектирование целого города и еще более года на воплощение в жизнь.

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Кварталы в городе названы в честь городов бывших советских республик, которые строили Славутич. Дома в каждом из кварталов отличаются уникальной планировкой. Внешне они также передают всю специфику страны, строители которой над ними работали. Внутри ереванского квартала, например, можно ощутить все гостеприимство здешних обитателей.

Славутич – самый молодой город Сиверщины и Украины в целом / Фото Павла Пашка, Юрия Стефаняка

В начале 2021 года Славутич получил звание малой культурной столицы Украины в рамках программы Украинского культурного фонда и Министерства культуры.

Школа гидов Visit Slavutych

Ukraїner – волонтерская медиаорганизация, которая в исследовательских экспедициях открывает настоящую, неожиданную, интересную и аутентичную Украину и презентует ее в мире.

Чтобы развивать туризм в Славутиче, Арина Старовойтова, жительница города и директор Агентства регионального развития города Славутича, решила создать школу гидов Visit Slavutych в 2019 году. Идея проекта возникла благодаря фестивалю "86", на который съезжались люди из разных городов и стран.

Фестиваль и подобные масштабные события – это повод для славутчан рассказать о своем городе, заинтересовать им посетителей.



Арина Старовойтова открыла школу гидов Visit Slavutych / Фото Романа Маткова

"Моя личная цель, чтобы каждый, кто приезжает в Славутич или узнает о нашем городе, хотел к нему возвращаться, чтобы люди хотели здесь жить. Наша задача – влюбить туристов в этот город. Он на самом деле фантастический – музей под открытым небом", – рассказала Арина Старовойтова.



Арина Старовойтова / Фото Романа Маткова

"Кофе со вкусом Чернобыля"

Александр Купный приехал работать на третий энергоблок ЧАЭС дозиметристом в мае 1988 года, а уже через месяц получил квартиру в Славутиче. Город сразу привлек мужчину своим архитектурным разнообразием. Несколько лет назад он начал вести собственный блог "Кофе со вкусом Чернобыля".



Александр Купный / Фото Романа Маткова

"Сперва я все рассказывал сам, а потом подумал, что лучше приглашать героев. Но не тех, о ком все знают. Кто ходит из эфира в эфир, и все у них берут интервью. А тех ликвидаторов, которые не так сильно известны общественности. Более того в Славутиче много таких героев", – отметил Александр.



Александр Купный ведет свой собственный блог "Кофе со вкусом Чернобыля" / Фото Романа Маткова

Видеоблог Александра – не только о ликвидаторах аварии на Чернобыльской атомной электростанции. На канале есть беседы со свидетелями катастрофы и сталкерами (люди, которые самостоятельно посещают зону отчуждения – 24 канал), а также походы в шахту реактора, "Укрытие" и другие интересные и редкие материалы, связанные с ЧАЭС.

Больше о Славутиче и его жителях – смотрите в видео Ukraїner: