А у нас війна, Катю, – батько Гандзюк присвятив доньці щемливий допис у день її народження

Батько вбитої херсонської активістки Катерини Гандзюк Віктор написав зворушливого листа доньці у день її народження. 17 червня Катерині було б 37 років.

Свій зворушливий лист Віктор Гандзюк розпочав, так би мовити, з новин. Він сказав, що в Україні війна і все відбувається так, як і передбачала активістка.

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Батько наголосив, що у цей непростий час йому дуже не вистачає Катерини.

Твоєї мудрості, рішучості, підтримки, теплоти та посмішки. Щодня в думках звертаюсь до тебе, прошу поради. Та ти мовчиш. А ще інколи приходиш уві сні. І ми знову разом, як колись. І я вірю, що ти жива,

– написав Віктор Гандзюк.

Він додав, що щоразу боїться, аби вона не померла знову.

"Я все пам'ятаю, Катю. До дрібниць… Скучив за тобою, дуже. Люблю тебе. З Днем народження, донечко", – сказав він.

Наостанок тато активістки зазначив:

Чомусь подумав… Якби якась чудодійна сила пообіцяла, що побачу тебе живою, обійму, порозмовляю і відразу ж помру – я б не вагався ні на мить.

Такі слова без перебільшення розривають серце.



Катерина Гандзюк з татом / Фото Віктора Гандзюк

Адвокат Масі Найєм наголосив, що Катерину вбили "проросійські динозаври місцевого розливу". Справа проти них досі не завершена.

Світлана Матвієнко нагадала про важливу ініціативу, до якої легко долучитися. Річ у тім, що у кожен охочий може взяти участь у дерусифікації Києва. Аби проголосувати за перейменування однієї з вулиць іменем Каті Гандзюк потрібно:

Оновити додаток "Київ Цифровий" (або скачати його, якщо досі не маєте) та авторизуватись через Bank ID.

У "Київ Цифровий" зайти в розділ "Більше сервісів", там вже знайти підрозділ "Дерусифікація";

У списку вулиць треба знайти і підтримати такі варіанти перейменування: вулиця Біломорська на вулицю Катерини Гандзюк та Магнітогорський провулок – на Херсонський провулок.

Активіст Сергій Стерненко наголосив, що це не складно зробити, однак дуже важливо для країни.

Так само ви можете проголосувати у додатку і за перейменування вул. Волгоградської на вул. імені Романа Ратушного,

– додав він.

Головне про вбивство Катерини Гандзюк

Такого жорсткого вбивства громадського активіста, як вбивство Катерини Гандзюк, не було в Європі десятки років. Катерину облили сірчаною кислотою 31 липня 2020 року. Вже через 3 місяці, 4 листопада, активістка померла у лікарні – у неї були численні хімічні опіки тіла.

Причиною трагедії називають саме діяльність активістки. Вона боролась з корупцією на Херсонщині і цим заважала місцевим чиновникам. Попри те, що пройшло вже багато часу, справу досі розслідують.

Замовником злочину вважають голову Херсонської облради Владислава Мангера, посередником Олексія Левіна. Вони перебувають під вартою.

16 жовтня 2020 року Приморський районний суд Одеси визнав Ігоря Павловського винним у приховуванні злочину. Однак його покарання – 2 роки позбавлення волі з іспитовим строком на 1 рік. Такий вирок передбачає вихід Павловського на волю.

Додамо, що 6 червня 2019 року засудили п'ятьох виконавців злочин, серед яких:

Сергій Торбін (підбурювач) – до 6,5 років позбавлення волі; Микита Грабчук (безпосередній виконавець) – до 6 років позбавлення волі; Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський (вистежували Катерину) – по 4 роки за ґратами; Віктор Горбунов (купував кислоту) – 3 роки за ґратами.

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