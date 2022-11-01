США передадуть Україні 8 систем ППО NASAMS, – Пентагон
США продовжують допомагати Україні у боротьбі з російськими загарбниками. Нашій країні пообіцяли надати 8 систем протиповітряної оборони NASAMS.
Про це повідомив високопоставлений представник Міноборони США на брифінгу. Нагадаємо, що незабаром 2 з систем NASAMS будуть розгорнуті в Україні.
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США передадуть Україні 8 систем ППО NASAMS
За словами чиновника, США вже надали 1 400 "Стінгерів", тобто систем ППО малої дальності. Також інші союзники та партнери надали значну кількість ЗРК малої дальності.
США також зобов'язались надати 8 систем NASAMS та пов'язані з ними боєприпаси, і дві з них будуть в Україні в найближчому майбутньому, а ще шість будуть надані пізніше,
– розповів представник Міноборони США.
Чиновник додав, що також кілька країн виділили боєприпаси для NASAMS, і США продовжують заохочувати інших союзників і партнерів надавати додаткові боєприпаси.
Що відомо про системи NASAMS
- NASAMS – це зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Він знищує повітряні об'єкти противника на середніх та малих висотах за будь-яких метеорологічних умов. Система діє на відстані до 40 кілометрів залежно від снаряда. По висоті вона досягає 20 кілометрів.
- Раніше стало відомо, що компанія Raytheon Technologies передала дві системи протиповітряної оборони NASAMS уряду США. Незабаром вони будуть в Україні.
- Військовий експерт Олег Жданов розповів, наскільки ефективною є система ППО NASAMS. За його словами, цією зброєю охороняють Білий дім, тому сумніватися у ній не варто.
- Як повідомив міністр оборони США Ллойд Остін, перші системи протиповітряної оборони NASAMS будуть передані Україні, як очікується, на початку листопада.
- Олег Жданов розповідав, що одна батарея NASAMS коштує близько 30 мільйонів доларів, а комплект з 6 батарей – орієнтовно 180 мільйонів.
- За словами військового експерта, одна батарея складається з 6 пускових установок та 3 радіолокаційних станцій. Цього достатньо, аби NASAMS виконував свої функції у свої дальності досяжності ракет, тобто у радіусі 40 кілометрів і до 25 кілометрів у висоту.
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