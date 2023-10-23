Тільки з природних причин: темпи скорочення населення у Росії перевищать 700 тисяч осіб на рік

Росстат прогнозує поступове зменшення населення у Росії та його старіння. Вони передбачають, що країна ввійде у другу половину 21 століття з найменшою кількістю громадян за останні 70 років.

При цьому сповільнити зменшення населення внаслідок природного вимирання не допоможуть навіть мігранти. Росія може перетворити у "країну старців".

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У Росії народжуватиметься менше дітей

Росстат повідомляє, що з 2023 до 2046 року Росія лише внаслідок природньої смертності втратить 12,7 мільйона громадян. Такі дані оновленого демографічного прогнозу, який створили за результатами перепису населення у 2020 році.

Загальна кількість населення скорочуватиметься трохи меншими темпами – на 7,6 мільйона осіб до 2046 року. Щороку до Росії прибуватиме близько 200 тисяч мігрантів, однак це зможе компенсувати лише 40% природнього скорочення населення.

У найближчі два десятиліття Росія вимиратиме із середньою швидкістю понад 500 тисяч осіб на рік і вступить у другу половину XXI століття з мінімальною за 70 років чисельністю постійного населення. З 146,4 мільйона росіян до 2046 року лишиться лише 138,8 мільйона.

За підрахунками Росстату, у 2023 році Росія втратить 600,7 тисячі осіб, у 2024 — 675,1 тисячі, у 2025 — 693,2 тисячі, у 2026 – 2027 роках це число перевищить 700 тисяч. Однак згодом зменшення з природніх причин почне плавно сповільнюватися — до 652 тисяч у 2030 році та 532 тисяч — у 2035. При цьому рівень смертності все одно залишатиметься вищим за 400 тисяч людей на рік навіть до середини 2040-х років.

Головною проблемою є низька народжуваність – Росії загрожує перетворення у "країну старців". Кількість дітей та підлітків у країні до початку 2040-х скоротиться на 26% — з 27,2 до 20 млн, а їхня частка в населенні впаде з 18,5% до 14,2%.

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