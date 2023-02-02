Мають отримати у камерах те, що робили з іншими, – Подоляк про резонансну історію з насильниками

Днями суспільство сколихнула новина про насильників, які влаштовували "вечірки", на яких знущалися з дівчат у Києві. Такі покидьки мають отримати в камерах те, що робили з іншими.

Таку думку 24 Каналу озвучив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Військовий відреагував на скандал з вечірками де знущалися з дівчат і сказав, що у ЗСУ такі не потрібні.

Важливо Винуватими є кривдники, – омбудсмен відреагував на резонансну справу щодо знущань над дівчатами

Ці суб'єкти мають бути у в'язниці

Подоляк зазначив, що в нього дуже жорстка позиція до цих так би мовити хлопців, до цих суб'єктів. Вони мають отримати від 3 до 7 років дуже чітко й конкретно. Після цього отримати спеціальні камери, де то таких людей є певне ставлення.

Я не хочу називати деякі речі своїми іменами, але вони мають отримати те, що посіяли. У повному обсязі. Не треба на них хайпувати. Не треба з них робити якихось медіа-зірок. Мені здається, що це є найбільший бруд людської цивілізації, такі люди,

– зауважив радник голови Офісу Президента України.

Подоляк про насильників з Києва: дивіться повне інтерв'ю з радником голови Офісу Президента України о 19:00

Вони мають отримати те, що робили з іншими

Він продовжив, що такі люди безумовно є й не лише в нашій країні. Ми маємо ставитись до них максимально жорстко. Нічого гуманістичного там не було, мовляв, вони мали там і щось показували. Є чіткий алгоритм і його слід дотримуватись, як ставитись до цих суб'єктів.

"По-перше, це неприйнятно категорично. По-друге, вони мають отримати максимальне покарання, краще юридичне. По-третє, вони мають отримати в неформальному спілкуванні те, що робили з іншими в повному обсязі, а може й набагато жорсткіше", – наголосив Подоляк.

Новини з Офісу Президента: останні події