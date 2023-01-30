Ініціатива щодо позбавлення проросійського народного депутата звання Героя України не так давно набрала необхідну кількість голосів – себто 27 тисяч. Тоді в Офісі Президента звернулися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, аби той проаналізував, опираючись на що, можна забрати в Бойка таку почесну нагороду.

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Бойко залишиться Героєм України

Відомо, що президент звернувся до глави уряду ще 9 грудня 2022 року щодо цього питання. Шмигаль, очевидно, ретельно проаналізував "наявність обґрунтованих підстав для застосування персональних обмежувальних заходів щодо Бойка", проте таки нічого не знайшов.

До речі, про це стало відомо завдяки рухові "Чесно", що бореться з корупцією у нашій державі. Власне, його представники надіслали в ОП звернення. У відповідь на нього отримали пояснення стосовно того, чому Бойко буде Героєм України.



Відповідь від ОП щодо позбавлення Бойка нагороди / Зображення руху "Чесно"

Зверніть увагу! Звання Героя Бойку присвоїв ще у 2004 році тодішній президент Леонід Кучма. У ті роки проросійський політик очолював НАК "Нафтогаз". Під час періоду перебування на посаді він "домовився" про газові заборгованості перед Росією та Туркменістаном.

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