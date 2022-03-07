Про це нардепа попросила тероборона. З відео видно, що хлопці проводили перевірку авто.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій

"ОПЗЖ головного мозку"

Навіть в умовах війни, яку розгорнула Росія проти України, нардепи ОПЗЖ не припиняють симпатизувати терористичним настроям Кремля. Так, Нестора Шуфрича затримали 4 березня за спроби сфотографувати український блокпост, а Ілля Кива, якому оголосили підозру в держзраді, продовжує ходити пропагандистськими каналами та плодити фейки про Україну.

Сьогодні до партійних "зашкварів" доєднався і Юрій Бойко. Коли тероборона попросила його сказати, "Путін – х**ло" та "російський військовий корабель іді на**й", нардеп відповів, що не вживає нецензурної лексики.

Я скажу, що російська армія зробила агресію проти України,

– прокоментував Бойко.

Відразу після цього охоронці нардепа накинулися на тероборону. На цьому відео обривається.

Дивіться відео з місця подій:

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.

