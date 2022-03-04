У мережі пропонують зробити "тест на диверсанта" уже перевіреним способом – нехай депутат скаже слово, від якого ламаються язики росіян – "паляниця".

Нагадаємо Фотографував блокпост: у Києві затримали нардепа Нестора Шуфрича

Нагадаємо, що нардепа Нестора Шуфрича затримали 4 березня. Він намагався сфотографувати український блокпост. Після цього його охорона стріляла в представників територіальної оборони, які помітили те, що відбувається. Зараз політика передали в руки СБУ,

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