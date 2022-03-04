В сети предлагают сделать тест на диверсанта уже проверенным способом – пусть депутат скажет слово, от которого ломаются языки россиян – паляница.

Напомним Фотографировал блокпост: в Киеве задержали нардепа Нестора Шуфрича

Напомним, что нардеп Нестор Шуфрич был задержан 4 марта. Он пытался сфотографировать украинский блокпост. После этого его охрана стреляла в представителей территориальной обороны, которые заметили происходящее. Сейчас политика передали в руки СБУ,