Чи відправить Лукашенко свою армію в Україну: Шейтельман оцінив ризики
Білоруські військові проходять регулярні навчання у Росії, а самопроголошений президент Александр Лукашенко будує укріплені райони одразу в декількох областях. На цьому тлі не припиняються розмови про участь Білорусі у війні з Україною.
Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що чутки про наступ з Білорусі ширяться вже 2 роки. Щобільше, вже неодноразово з'являлася інформація, що білоруські офіцери нібито прибули на бази й чекають наказу.
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Чи може Лукашенко дати наказ про наступ
На думку Шейтельмана, ймовірність залучення регулярної білоруської армії до війни в Україні близька до нуля. Про це говорять вже 2 роки, але підтверджень немає ніяких. Неодноразово українців переконували, що білоруські офіцери вже на базах, техніка готова, а в танки нібито заливають пальне, але все це виявилося абсолютною брехнею.
Є приказка: стару мавпу не навчиш нових фокусів. Так само й старого Лукашенка не навчиш воювати. Всі аргументи, які називали ще 2 роки тому проти думки, що Білорусь нападе на Україну – актуальні й досі,
– підкреслив політтехнолог.
Щобільше, у 2022 році мовилось про напад на Північ України, яка була нічим не захищена. Зараз там глибока ешелонована оборона. Відтак виникає запитання, на що нападатиме Лукашенко: на потужно вибудувану оборону чи на українську армію, яка у боях набула величезного досвіду?
Сьогодні наша країна має серйозні потужності для того, щоб завдавати ударів по військових цілях далеко за межами України. Це можна робити, не використовуючи західну зброю, а лише свої засоби.
Україна сьогодні найбільша воєнна держава на території Європи. То з ким Лукашенко хоче зв'язатися?
– наголосив Михайло Шейтельман.
Що відбувається в Білорусі: актуальні новини
- Білоруський диктатор знову заговорив про повернення Києва до Росії та Білорусі, бо "подітись нікуди". Свої абсурдні фантазії він озвучив, коли відвідував Владіміра Путіна в Росії. Також диктатор ностальгував за "слов'янською єдністю" трьох країн і говорив, що її нібито буде відновлено.
- Білоруську молодь активно закликають брати участь у російських військових вишколах. Так країна-агресорка хоче покрити нестачу офіцерів молодшої ланки. Для цього представники збройних сил окупантів їздять регіонами Білорусі та проводять так звані "дні відкритих дверей". На них закликають молодь вступати до військових закладів.
- Моніторингові групи повідомили, що до Білорусі на VIP-стояну, якою користується Александр Лукашенко, вже 4 рази прилітав транспортний літак з Китаю. Припускається, що ньому доставляли військову техніку, адже вантаж не проходив митного очищення й одразу залишив аеропорт. Рейси відбувалися з 8 по 11 січня 2024 року.