Україна дізналася про плани росіян наступати на Харків у 2024 році. Зробити це вдалося, зокрема, телефонним розмовам звичайних солдатів, викритих розвідкою та радіоперехопленнями.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в інтерв'ю ТСН, оприлюднене у четвер, 7 серпня.

Як Україна дізналася про наступ росіян?

Олександр Сирський під час інтерв'ю прокоментував наміри Росії провести операцію у напрямку Харкова на початку 2024-го року. Українському командуванню вдалося викрити наміри завдяки розвідці та радіоперехопленням.

За його словами, окупанти не дотримувалися жодної інформаційної гігієни, натомість вони телефонували одне одному зі звичайних мобільних та розповідали, коли їх виводять на відпочинок, а коли у наступ проти Сил оборони.

Фактично не дотримувалися заходів збереження в таємниці. Особливо – серед звичайних військовослужбовців. Вони дзвонили, використовували звичайні телефони; один одному, розповідали, що зараз їх виводять до районів; десь відпочинок протягом двох тижнів, а після цього вони відбувають до Бєлгорода і готуються до наступу на Харків. Тобто ми знали, що такі дії будуть,

– розповів головком.

До слова, він визнав, що українське командування знало про можливість використання росіянами газової труби для проникнення в Суджу, проте так і не змогло повністю контролювати цю ділянку через інші наступи.