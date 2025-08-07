Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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Якою була ситуація на фронті в липні?

Олександр Сирський провів нараду за підсумками діяльності ЗСУ в липні та заявив, що українські захисники мужньо відбивали атаки ворога. За його словами, найскладнішою залишається ситуація на Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках.

Водночас на Північнослобожанському напрямку Україна має успіхи у звільненні території Сумській області, а також продовжує вести бойові дії на Курщині.

У відповідь на активізацію Росією обстрілів нашої тилової інфраструктури, мирних міст, руйнування житлових будинків, вбивств цивільних українців, посилюємо протиповітряну оборону, масштабуємо напрямок дронів-перехоплювачів повітряних цілей,

– наголосив Сирський.

Також у липні Україна досягла помітних успіхів у застосуванні засобів DeepStrike. За словами Сирського, було уражено десятки об'єктів військово-промислового комплексу Росії: склади "Шахедів", військові аеродроми, полігони, а також оборонні, електромеханічні, хімічні та нафтопереробні заводи. Усе це суттєво знизило виробничі спроможності російського ВПК.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що завдяки удосконаленню системи управління БпЛА вже другий місяць поспіль фіксується зростання ефективності знищення противника, що дозволяє посилювати підтримку піхоти на полі бою.

За словами Сирського, загальні втрати росіян у липні склали понад 33,2 тисячі осіб, що на 800 осіб більше, ніж у червні. Водночас він наголосив, що Росія продовжує нарощувати своє угруповання на 9 тисяч осіб щомісяця та планує до кінця року сформувати 10 нових дивізій, дві з яких уже створено.

Тому не маємо іншого вибору, як продовжувати заходи мобілізації, поліпшувати бойову підготовку, посилювати безпілотну компоненту наших військ,

– підсумував Олександр Сирський.

Він також додав, що триває корпусна реформа, більшість новостворених армійських корпусів уже прийняли свої смуги відповідальності та визначені комплекти військ.