Чи наважаться росіяни наступати на Харків: Світан оцінив сили ворога

Росія заявила про потребу створення "буферної зони" на Харківщині, щоб начебто вберегти від обстрілів Бєлгородську область. Водночас окупанти практично щодня обстрілюють Харків та Харківщину з різних видів зброї.

Ротні опорні пункти, які встановлюють у прикордонних регіонах, можуть стримувати сили цілого батальйону противника, який наступає. Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, пояснивши, що рота зі 100 людей може зупинити батальйон кількістю 500 бійців.

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Для чого потрібні РОПи

Створення РОП уже коментував генерал Сергій Наєв, який впродовж 2014 – 2016 років відповідав за будівництво лінії оборони на Донбасі, яку досі не можуть "продавити" окупанти. Такі самі лінії оборони під керівництвом генерала створюють наші військові на північно-східному напрямку. На думку Світана, за професіоналізм цього командувача можна не хвилюватися.

Оптимальний варіант протягнути цю мережу до лінії розмежування з Росією, до ріки Оскіл. Зокрема, так "прикриють" Харків. Тому місту та більшій частині області нічого не загрожує. Росія не має чим там наступати. Обстрілювати можуть, але це завдання геноциду українського народу,

– сказав полковник ЗСУ в запасі.

Харків розташований близько до російського кордону, тому окупанти мають змогу обстрілювати його з С-300. Ці ЗРК дістають практично до всього міста, знищують інфраструктуру та вбивають людей.

Чи може Росія повторити наступ на Харків

"Наступати на Харків росіяни точно не будуть – це мільйонне місто неможливо захопити. Навіть усіх їхніх засобів та сил буде недостатньо, щоб почати рух у бік Харкова. У цьому плані можна бути спокійним", – наголосив Світан.

Частина Харківської області, лівий берег ріки Оскіл – це напрям Куп'янська. Його росіяни "обходжують" вже другий рік. Там певні наступальні дії є, але самому місту нічого не загрожує.

Для того, щоб убезпечити Харків від ударів треба самим завдавати ударів дальністю 150 кілометрів. Нам треба знищувати пускові установки. Наприклад, ракет С-300 є тисячі, а їхніх пускових установок – десятки, можливо, сотні, але не більше. Знищити їх значно простіше на землі, ніж перехопити ракету у повітрі,

– наголосив Роман Світан.

Україна вже почала використовувати засоби дальнього ураження по місцях розташування цих пускових установок. Зокрема вони є на аеродромі в Бєлгороді. Там окупанти постійно скаржаться на нібито удари по місту.

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