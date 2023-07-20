Річ не у Харкові: чому окупанти перейшли у наступ на Купʼянському напрямку

Росіяни почали наступати на Куп'янському напрямку. Там зосереджене 100-тисячне угруповання окупантів. Цей напрямок вони обрали не просто так. Він важливий з декількох причин.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. За його словами, Куп'янський напрямок єдиний, де в росіян досі залишився наступальний потенціал.

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Чим важливий Куп'янський напрямок

Днями командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський констатував, що ворог перейшов до наступу на Куп'янському напрямку. Там Росія зосередила до 100 тисяч живої сили, фактично 1000 танків та сотні РСЗВ.

Там для окупантів є важливий залізничний вузол. Адже вони могли б повернути собі ще один логістичний маршрут.

Для них зараз не стоїть питання дійти до Харкова. Набагато важливішим є питання щодо виходу на цей плацдарм для того, щоб утворити ще один план для українського донецького угруповання, яке веде активні бойові дії та звільняти околиці Бахмута,

– зауважив Андрій Крамаров.

Для росіян у такий спосіб важливо завдати удару по флангах чи оточити ЗСУ.

Андрій Крамаров розповів про причину наступу росіян на Куп'янському напрямку: дивитись відео

Головні цілі росіян

Також варто зауважити, що на Куп'янському напрямку 100 тисяч окупантів раптово не з'явились. Угруповання чисельністю близько 70 тисяч перебувало там ще з початку цього року.

"Воно залишилось "свіжим", бо не брало активної участі в бойових діях. Як, наприклад, ті війська, які були на Донецькому напрямку. На цьому ж напрямку була відносна тиша", – розповів Крамаров.

Ці 70 тисяч військових були в бойовій готовності, укомплектовані. До них зараз докинули ще 30 тисяч резерву. Ним намагатимуться досягти основних цілей.

Основними цілями, за словами військового експерта є:

змусити Україну ввести свої резерви;

"розмити" ту кількість артилерії, яку зараз ефективно використовує ЗСУ на Південному та Донецькому фронті;

витратити український бойовий потенціал;

захопити ще кілька плацдармів;

встановити статус-кво для зими, коли вже активно закликатимуть до розгляду мирного плану.

Росія зможе використовувати неможливість просування обох сторін як один із методів шантажу. Мовляв, західну зброю, яку надали Україні "перемололи" і зможуть зробити це ще раз. Тому варто сісти за стіл переговорів.

Чи зможуть росіяни наступати на інших напрямках

Чисельне угруповання на Куп'янському напрямку у росіян фактично є єдиним, яке зможе активно просунутись.

На жодних напрямках у них наступального потенціалу немає. У них залишився оцей єдиний і все,

– наголосив військовий експерт.

На Півдні окупанти сидять у глухій обороні. На Донецькому напрямку Росія весь свій потенціал втратила ще під час боїв взимку – на початку вести. А на Куп'янсько-Лиманському напрямку наступальний потенціал справді ще залишився. Втім надалі у росіян залишаються можливості лише для оборони.

Наступ на Куп'янському напрямку: що відомо