Річ не у Харкові: чому окупанти перейшли у наступ на Купʼянському напрямку
Росіяни почали наступати на Куп'янському напрямку. Там зосереджене 100-тисячне угруповання окупантів. Цей напрямок вони обрали не просто так. Він важливий з декількох причин.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. За його словами, Куп'янський напрямок єдиний, де в росіян досі залишився наступальний потенціал.
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Чим важливий Куп'янський напрямок
Днями командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський констатував, що ворог перейшов до наступу на Куп'янському напрямку. Там Росія зосередила до 100 тисяч живої сили, фактично 1000 танків та сотні РСЗВ.
Там для окупантів є важливий залізничний вузол. Адже вони могли б повернути собі ще один логістичний маршрут.
Для них зараз не стоїть питання дійти до Харкова. Набагато важливішим є питання щодо виходу на цей плацдарм для того, щоб утворити ще один план для українського донецького угруповання, яке веде активні бойові дії та звільняти околиці Бахмута,
– зауважив Андрій Крамаров.
Для росіян у такий спосіб важливо завдати удару по флангах чи оточити ЗСУ.
Андрій Крамаров розповів про причину наступу росіян на Куп'янському напрямку: дивитись відео
Головні цілі росіян
Також варто зауважити, що на Куп'янському напрямку 100 тисяч окупантів раптово не з'явились. Угруповання чисельністю близько 70 тисяч перебувало там ще з початку цього року.
"Воно залишилось "свіжим", бо не брало активної участі в бойових діях. Як, наприклад, ті війська, які були на Донецькому напрямку. На цьому ж напрямку була відносна тиша", – розповів Крамаров.
Ці 70 тисяч військових були в бойовій готовності, укомплектовані. До них зараз докинули ще 30 тисяч резерву. Ним намагатимуться досягти основних цілей.
Основними цілями, за словами військового експерта є:
- змусити Україну ввести свої резерви;
- "розмити" ту кількість артилерії, яку зараз ефективно використовує ЗСУ на Південному та Донецькому фронті;
- витратити український бойовий потенціал;
- захопити ще кілька плацдармів;
- встановити статус-кво для зими, коли вже активно закликатимуть до розгляду мирного плану.
Росія зможе використовувати неможливість просування обох сторін як один із методів шантажу. Мовляв, західну зброю, яку надали Україні "перемололи" і зможуть зробити це ще раз. Тому варто сісти за стіл переговорів.
Чи зможуть росіяни наступати на інших напрямках
Чисельне угруповання на Куп'янському напрямку у росіян фактично є єдиним, яке зможе активно просунутись.
На жодних напрямках у них наступального потенціалу немає. У них залишився оцей єдиний і все,
– наголосив військовий експерт.
На Півдні окупанти сидять у глухій обороні. На Донецькому напрямку Росія весь свій потенціал втратила ще під час боїв взимку – на початку вести. А на Куп'янсько-Лиманському напрямку наступальний потенціал справді ще залишився. Втім надалі у росіян залишаються можливості лише для оборони.
Наступ на Куп'янському напрямку: що відомо
- За інформацією Олександра Сирського, росіяни наступають на Куп'янському напрямку. У них на меті розбити українські війська в районі Куп'янська. Це планують використати, аби потім наступати в глибину.
- Водночас важливим та важким місцем боїв залишається Бахмут. Росіяни, намагаючись зупинити наступальні дії на Бахмутському напрямку, йдуть в наступ на інші ділянки фронту.
- Зауважимо, що раніше речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий також підтверджував, що найактивнішими напрямками є Бахмутський та Лимано-Куп'янський. Хоч і ворожі війська намагаються контратакувати та завдають посилених ударів артилерією, ініціатива залишається на українському боці.