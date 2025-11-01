На це розраховує Путін: військовий розкрив план ворога на фронті
- Росія накопичила значні військові сили на Донеччині, маючи на меті захоплення всієї області та виснаження українських сил.
- Тактика росіян включає атаки на тилові міста для послаблення оборони та створення проблем з енергопостачанням, хоча це поки що не досягло успіху.
Росіяни накопичили чимало військових сил на Донеччині. Західні аналітики вважають, що Покровськ та Мирноград мають важливе оборонне значення у військовому сенсі, однак у стратегічному вимірі все могло змінитись.
Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів в етері 24 Каналу, що дії ворога на Донеччині спрямовані на дещо інше. Мовиться про тактичну перевагу.
Який план у росіян на Донеччині?
Олександр Мусієнко підкреслив, що військове командування країни-агресорки поставило своїм силам оперативне завдання – захопити всю Донецьку область.
Значна кількість російського наступального потенціалу концентрується саме на Донеччині. Відповідно завдяки постійним атакам на цьому напрямку ворог має певні тактичні успіхи й намагається наблизитись до оперативної цілі,
– сказав він.
У стратегічному сенсі Росія прагне виснажити українські сили, тиснучи по всій лінії фронту. Головною метою є домогтися проривів на полі бою, щоб Силам оборони було складніше реагувати на події у Донецькій області.
Що відбувається на Донеччині: карта
Окрім цього, щоб ще більше послаблювати оборону України, росіяни б’ють по тилу, атакуючи міста, зокрема цивільну енергетику, аби українці зіткнулась із проблемами електро там газопостачання.
Росіяни вважають, що деморалізація у тилу має стабілізувати фронт. За словами військовослужбовця Сил ТрО ЗС, на щастя, це немає успіху, але окупанти, ймовірно, не планують відмовлятись від такої тактики.
Яка ситуація на Донеччині?
Військове командування Росії доповіло Володимиру Путіну про начебто оточення Покровська, Мирнограду та Куп'янська. У відповідь на це диктатор заявив, що ці міста мають відвідати іноземні журналісти, тому Росія готова припинити вогонь на 5 – 6 годин.
Угруповання військ "Схід" заперечило заяви росіян про оточення українських міст. Там це назвали пропагандою, однак ситуація на полі бою дійсно складна.
Попри посилення штурмових дій Росії, українські військові тримають оборону по всій лінії фронту. На деяких напрямках Силам оборони вдається просуватись вперед.