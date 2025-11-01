На це розраховує Путін: військовий розкрив план ворога на фронті

Росіяни накопичили чимало військових сил на Донеччині. Західні аналітики вважають, що Покровськ та Мирноград мають важливе оборонне значення у військовому сенсі, однак у стратегічному вимірі все могло змінитись.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів в етері 24 Каналу, що дії ворога на Донеччині спрямовані на дещо інше. Мовиться про тактичну перевагу.

Дивіться також Таке було в Авдіївці і Суджі: Стерненко каже, що ЗСУ опинилися у "вогневому мішку"

Який план у росіян на Донеччині?

Олександр Мусієнко підкреслив, що військове командування країни-агресорки поставило своїм силам оперативне завдання – захопити всю Донецьку область.

Значна кількість російського наступального потенціалу концентрується саме на Донеччині. Відповідно завдяки постійним атакам на цьому напрямку ворог має певні тактичні успіхи й намагається наблизитись до оперативної цілі,

– сказав він.

У стратегічному сенсі Росія прагне виснажити українські сили, тиснучи по всій лінії фронту. Головною метою є домогтися проривів на полі бою, щоб Силам оборони було складніше реагувати на події у Донецькій області.

Що відбувається на Донеччині: карта

Окрім цього, щоб ще більше послаблювати оборону України, росіяни б’ють по тилу, атакуючи міста, зокрема цивільну енергетику, аби українці зіткнулась із проблемами електро там газопостачання.

Росіяни вважають, що деморалізація у тилу має стабілізувати фронт. За словами військовослужбовця Сил ТрО ЗС, на щастя, це немає успіху, але окупанти, ймовірно, не планують відмовлятись від такої тактики.

Яка ситуація на Донеччині?