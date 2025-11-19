Часу немає: генерал армії сказав, як можна знизити тиск ворога на 3 ударних напрямках

Росія концентрує наступальні операції на Покровському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, намагаючись їх захопити, щоб спонукати українське керівництво до поступок.

Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж пояснив 24 Каналу, що Україні необхідно залучити до фронту сотні тисяч підготовлених військових, які зараз служать у тилу, та змінити стратегію на глибокі удари по ворожих резервах і логістиці далеко від лінії фронту.

Чому треба залучати до бойових дій військових із тилу?

Російське командування планує сформувати три ударні угруповання на Запорізькому напрямку. Вони вже перекинули сили з інших ділянок фронту та частково резерви з території Росії.

Українська сторона протидіє цьому не лише обороною конкретних міст, а й нестандартними операціями з ударами по логістиці, резервах і вогневих засобах противника. Проте ударів по глибоких тилах ворога надзвичайно мало.

Через дефіцит особового складу необхідно залучити до фронту військовослужбовців, які вже давно служать у тилових підрозділах на території України – це приблизно половина тих, хто під присягою. Вони мають військовий вишкіл, на відміну від мобілізованих через ТЦК, і після додаткового бойового злагодження можуть брати участь в операціях та ротації,

– сказав Маломуж.

Залучення підготовлених силових підрозділів дасть змогу зменшити кількість випадків самовільного залишення позицій і знизити ризики, пов’язані з участю недостатньо навчених військових.

Наскільки критичним є контроль висот для оборони?

Україні потрібно переходити до стратегічних ударів високотехнологічною зброєю по ворожих угрупованнях ще до їхнього виходу на передову.

Це вимагає глибшої стратегії ведення війни та ударів по ключових резервах у кожному секторі, що особливо важливо зараз, коли противник намагається зайти в Покровськ чи Запоріжжя.

Особливе значення мають висоти, які поки контролюють українські війська.

Якщо ворог захопить висоти в передмісті Запоріжжя або навіть за десятки кілометрів від міста, він зможе вести прямий вогонь по наших військах і навіть звичайною далекобійною зброєю дістати до промислових об'єктів, підприємств ВПК та житлових кварталів міста,

– підкреслив Маломуж.

Тому необхідно терміново посилити ресурси, щоб не допустити ворога на відстань пострілу, використовуючи як міську агломерацію, так і фортифікаційні споруди.

Чи може наведення ладу у фортифікаціях змінити ситуацію на фронті?

Наразі є лише тактичні укріплення, які будують самі військові, але відсутня системна лінія оборони, яку мають створювати обласні адміністрації та центральні органи влади – подібно до російських "ліній Суровікіна".

За 3,5 роки мали з'явитися десятки, якщо не сотні кілометрів таких укріплень, але їх, на жаль, немає. Росія за кілька місяців створила потужні оборонні лінії на окупованій українській території, а ми на своїй цього не зробили. Якісні фортифікації створюють величезні перепони для наступальних операцій противника,

– наголосив Маломуж.

Важливо звітувати не про кількість обстрілів, а про те, які укріплення побудовані – командуванню та керівництву держави потрібно системно доповідати про наявність оборонних споруд та їх практичне використання.

Подібні проблеми були на Харківщині – "зуби дракона" та бетонні укріплення валялися на узбіччях, не потрапивши на лінію оборони.

В Україні є потужності для виробництва бетонних конструкцій, якими можна було б захистити критичну інфраструктуру від ударів дронів і ракет, а також перенести об'єкти під землю, але через безгосподарність це не робиться – потрібні професіонали для організації захисту фронту, енергетики та населення.

