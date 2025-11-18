Про це в етері "Київ24" заявив Микола Волохов із позивним "Абдула", командир Групи Терра у складі 3-го Армійського корпусу, пише 24 Канал.

Що військові кажуть про ситуацію на фронті?

Волохов пояснив, що окупанти продовжують діяти малими штурмовими групами. Він підкреслив, що через високу вологість з'являються тумани, що перешкоджають ефективній роботі дронів.

Росіяни знаходяться по ту сторону річки Оскіл, якщо їм потрібно буде наступати, це спершу треба її форсувати, перевести техніку, перевести піхоту, створити склади й вже потім рухатися далі. Наша задача всіма засобами використати цю природну перепону і не дати їм її перейти,

– каже командир.

Він наголосив, що мета росіян – зайняти якомога більше плацдармів. Військовий пояснив, що плацдарми – це ділянки, з яких потім буде зручно наступати.

