Окупанти планують продовжувати наступ цієї осені. Вони діятимуть відповідно до затвердженого плану. Головком Олександр Сирський сказав, від чого залежатиме успіх ворожих зусиль.

Подальший розвиток наступу росіян залежатиме, зокрема, від розвитку ситуації на Покровському напрямку. Про це генерал сказав під час зустрічі з представниками ЗМІ 25 вересня, передає 24 Канал із посиланням на "Новинарню".

Які плани у ворога на осінь 2025 року?

Сирський вважає, що характер дій противника не сильно не зміниться. Він і надалі наступатиме на Покровському, Добропільському і Новопавлівському напрямках.

За словами головкома, те, як події розвиватимуться на Покровському напрямку, впливатиме на розвиток ситуації на інших напрямках, зокрема Запорізькому.

Генерал нагадав, що осінній наступ окупантів опинеться під впливом погоди. Через дощі техніці буде важко просуватися. Також погіршаться умови для застосування дронів.

Сирський нагадав, що на початку 2025 року окупанти мали великі плани. Зокрема, до літа вони готуватися просунутися на основних напрямках на Донеччині і до початку осіннього періоду створити буферну зону в Харківській та Сумській областях.

Однак завдяки діям Сил оборони весняна і літня кампанії противника були фактично зірвані.

Яким може бути осінній наступ росіян?